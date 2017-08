William Valdés reaperece en programa de TV y lo hacen llorar (VIDEO)

El conductor William Valdés reapareció en televisión después de su despido de Despierta América, sin embargo los presentadores le dieron una sorpresa que terminó por hacerlo derramar algunas lágrimas.

El cubano acudió al programa Buena Noche que se transmite en República Dominicana, país a donde fue invitado por el concurso de belleza de Miss Santiago Mundo, pero el momento más emotivo de la entrevista fue cuando le transmitieron un mensaje de su mamá.

Su madre le dijo que era un hijo muy especial y que era la luz de su vida, lo que provocó que comenzara a llorar: “alumbras nuestras vidas con satisfacción, eres un hijo muy especial, siempre ayudando a los demás, eres lo mejor de mi vida, te adoro”, le dijo.

“¿Por qué me hacen llorar?”, dijo Valdés mientras se secaba las lágrimas y agregó que su madre es muy especial para él.

También explicó que su salida de Univisión no es definitiva y ahora puede trabajar de forma independiente con ellos: “fueron decisiones tomadas por personas que ni me conocían, son unos jefes nuevos, no tengo las puertas cerradas con Univisión, porque estamos trabajando para un show nuevo, simplemente yo ya no me veía en el programa, me falta muchísimo por aprender”.

Que gusto conocerte ayer en Miss Santiago Mundo!!! Belleza y humildad es lo qué ha 😍 @yaritzareyes_r Una publicación compartida de WilliamValdes (@williamvaldes) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 5:02 PDT

También hace unas semanas hizo otro video donde reveló cómo se sentía y lo que estaba haciendo.

Además confesó en su canal de Youtube que sí estaba triste y que había ocasiones en que prefería no salir de su cama: “no soy parte de Despierta América, mi salida del show fue el 10 de junio, desafortunadamente no puedo hablar mucho de lo que sucedió a detalle por problemas de contrato, soy un caballero y jamás hablaría mal de la compañía o de las personas con quien yo trabajé, le tengo un gran agradecimiento a Univisión, gracias a que estuve en Despierta América tuve el honor de conocerlos, hay una gran verdad… sí estoy un poco triste, a veces no me gusta salir de la cama, mi vida cambió desde el momento en que tomaron esa decisión, despedirme de la cadena”, contó.