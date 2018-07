La noticia del día, me llego mi Emmy! Señores no dejen de soñar que en la vida todo llega y a su manera. Jamás me imagine que a los 24 años ya iba a tener un Emmy por ser parte de unos de los programas hispanos más importante de Estados Unidos. Fue corto el camino ahí, pero lleno de puras bendiciones cómo está. En mis planes no esta ganarme nada solo el cariño de ustedes y trabajar en lo que me gusta para que mi familia tenga un mejor futuro. No dejes que nadie te diga que tú no puedes lograr nada por que si puedes siempre y cuando lo tengas claro! Mañana hay video nuevo en nuestro canal de YouTube sobre el Emmy! #mamimeganeunEmmyCarajo

