El presentador William Valdés rompió el silencio y aceptó por primera vez públicamente que su salida de Despierta América fue a consecuencia de su presunta adicción a las drogas.

Lo anterior fue revelado por el cubano en una reciente entrevista para la revista People en español para su ejemplar físico del mes de septiembre.

El ahora conductor de Buenos Días Familia que se transmite por Estrella Tv, aseveró a la revista que sus adicciones son parte de su pasado y que el año que estuvo alejado de los foros le sirvió para crecer y valorar la vida.

En dicha entrevista Valdés comentó: “Caí en el mundo de las fiestas, caí en el mundo de las drogas… Abusé de sustancias y eso hizo que mi carrera se fuera al bote”.

En otra parte de la charla, el también cantante compartió las consecuencias de sus actos: “Perdí el trabajo de mis sueños. Salía todas las noches”.

“La vida se trata de cometer errores y aprender de ellos”

De igual manera el youtuber afirmó que con ayuda profesional y entendiendo que su familia debería de ser su mayor prioridad, pudo salir de esta difícil etapa de su vida.

Pero consciente que como celebridad está expuesto al escrutinio público, William echó mano de sus redes sociales para pedir a sus seguidores que lo “entiendan”.

Valdés escribió desde su cuenta de twitter: “Hice una entrevista para @ peopleenespanol donde hablé desde lo más profundo de mi corazón.. No soy perfecto y solo les quiero pedir que me entiendan. La vida se trata de cometer errores y aprender de ellos. No se pierdan la revista de Septiembre”.

Los comentarios en respuesta al tweet del ojiazul no tardaron en aparecer: “William tranquilo todos los te que te conocen, todos los que te quieran y te admiran te van a entender y yo tampoco no pienso juzgarte jamas”, “tira para adelante hermano”, “nadie es perfecto, no te preocupes”.

