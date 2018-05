No esperes que las cosas pasen, haz que las cosas pasen, y si en el camino de conseguir que pasen sufres sobresaltos, te harán más fuerte, te harán recordar que te costó más de lo pensado llegar a estar donde estarás. 📷: @byjuano

