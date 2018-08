A poco más de un año de su salida de Despierta América, William Valdés no solo tiene un nuevo trabajo, sino que también le hace una competencia directa al matutino de Univisión.

Lo anterior fue revelado por el mismo William mediante una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram.

En el post se aprecia al cubano en el foro de su nuevo trabajo, el programa Buenos Días Familia, transmitido por la cadena Estrella TV.

En la instantánea podemos ver al también youtuber con un elegante traje morado y zapatos color café, mientras sostiene lo que aparenta ser una taza de café.

Junto a la imagen Valdés escribió: “No podría estar más agradecido con ustedes por los buenos mensajes de cada post que hago”.

William Valdés tiene nueva vida después de Despierta América

“Gracias a todas las personas que se conectan a ver @buenosdiasfamilia todas las mañanas. ¡Estoy muy muy contento! Agradecido siempre”, agregó el también cantante.

Sus seguidores no tardaron en llenarlo de buenos deseos: “Que vengan muchos éxitos más”, “éxito y abrazos mijo”, “que sigan los éxitos niño bello”, “viste, después de la tormenta vino la calma, éxitos y bendiciones en todo lo que emprendas”, “estoy segura que tendrás mucho éxito”, “el límite es el cielo, éxito siempre”.

A su regreso a la pantalla chica, sus fans le hicieron saber lo mucho que lo extrañaban.

“Me da gusto verte en televisión otra vez”, “ya te extrañaba en mi tele”, “da gusto verte otra vez en la televisión”, “cuánto me alegra verte con lo que tú sabes hacer bien mi hermano, que es la televisión”, “no sabes cuánto te hemos extrañado mi niño”, fueron algunos de los comentarios.

Y por supuesto no pudo faltar quien recordara a su antiguo trabajo: ” Me encanta el programa, mejor que Despierta América”, “qué bueno, así no tengo qué ver Francisca (Lachapel) que no tiene talento para nada, desde que tú te fuiste no miro el programa y este me encanta”.