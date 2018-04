Empezamos desde abajo y estamo aquí !!! Gracias a todo mi equipo de #killingsarai por hacer este sueño realidad. Gracias a mi gente de camera 🎥, lighting, grip, mi gente de edición, mi gente de sonido, mi gente de arte, de hair and makeup , mi gente de vestuario, special effects, stunts, our production unit, transportación y locación, mi gente de comida 🥘 en general a todos gracias por ese trabajo duro que ponen día a día sin quejarse un segundo. Gracias a cada uno de ustedes que vienen con esa energía a trabajar. Son un ejemplo de superación y de que todo en la vida se logra con buena energía. Yo se lo difícil que es salir de casa antes que sus familiares, hijos o espos@s despierten y luego lleguen a casa cuando están dormidos. Solo quiero agradecerles de corazón por su entrega y dedicación para hacer un gran proyecto. Siempre que nos llegue un poco el cansancio no olviden de donde venimos y donde estamos 😉👍🏻 Los quiero y seguimos pa’lante. @jeffxgoldberg @matimoltrasio @cchelin @aliciasanz_ @javierfilms @carlos_manuel_p @killingsaraimovie #inthecompanyofkillers @jalsensantanatv @indiocine @annytorresmakeup @pmustonen

