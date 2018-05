Este viernes salió a la venta ‘Voicenotes’, el último álbum del cantante y compositor Charlie Puth. El joven de 26 años se alista también para una gira que dará inicio en Toronto, Canadá, el 11 de julio y que posteriormente recorrerá Estados Unidos hasta el 1 de septiembre, informó el sitio de noticias de entretenimiento eonline.com

A continuación te presentamos 5 datos sobre el popular cantante

La carrera Puth despuntó gracias a su participación en la canción ‘See You Again’, tema que escribió y ayudó a producir junto a Wiz Khalifa. Ademas, su aporte a la banda sonora de ‘Rápido y furioso 7’ donde se le hizo un tributo a Paul Walker, le dio notoriedad ya que la producción fue un éxito en 2015, informó eonline.com.

En 2009, el cantautor abrió su propio canal de YouTube donde empezó a difundir sencillos hasta que fue descubierto por Ellen DeGeneres, quien le abrió las puertas al mundo de la música.

La supuesta relación con Selena Gómez salió a la luz luego de que fueran vistos juntos en septiembre de 2015. Los rumores de un posible romance no demoraron en acaparar la atención hasta que Gómez los despejó afirmando que era una relación amistosa.

You can catch me watching @CharliePuth x @Kehlani's video for #DoneForMe on a loop forevaaaa: https://t.co/DUo31DBVOl pic.twitter.com/38wNtfgazR

— MTV (@MTV) April 23, 2018