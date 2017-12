El cantante Alexander Delgado, vocalista del grupo Gente de Zona, enfrenta una demanda por reconocimiento de paternidad.

Dicha situación fue dada a conocer por el programa “Suelta la Sopa”, el cual informó de la existencia de una menor, quien presuntamente es descendiente del cantante.

La supuesta hija de Alexander cumplió un año de edad el pasado mes de septiembre y es el fruto de una relación con María Vargas, quien actualmente radica en Canadá en compañía de la niña.

En entrevista, María Vargas declaró qué fue lo que le atrajo de Alexander: “Siempre lo quise mucho, es una muy persona muy positiva, muy alegre, siempre se está riendo, entonces eso me gustaba mucho de él y cada vez que él venía acá a Canadá, pues nos veíamos ¿no?”.

También compartió una de las últimas ocasiones en las que estuvo en contacto con el cubano: “Yo le digo justamente estoy planificando ir para Miami de vacaciones, entonces él me dice ‘no te puedes ir sin verme’, entonces así fue, yo me fui para Miami y él me fue a buscar donde me estaba quedando y fuimos a un concierto privado que él tenía y luego nos fuimos para la casa de un amigo de él”.

Vargas confesó que antes de tener intimidad con el cantante, le preocupaba quedar embarazada, y que la respuesta del compositor fue “no importa, lo criamos”; pero al enterarse, un mes después, de que María estaba embarazada, le dijo que la apoyaría en cualquier decisión que ella tomara.

Lo que, según la demandante, se ha quedado solo en palabras, ya que Alexander nunca ha visto a la niña en persona: “Nunca le he pedido nada, nunca le dicho que me ayude económicamente, lo que sí le he dicho es que se tome un minuto de su vida porque nunca tiene tiempo, un minuto para que la conocezca, lo único que quiero es que la vea, mírala, tócala, siéntela porque es tuya, es igualita a ti”.

Por otra parte la abogada del caso, Sandra Hoyos, detalló en qué consiste el alegato legal: “Es una demanda de paternidad, ella tuvo una niña con Alexander, Alexander no ha reconocido a la niña ni biológicamente, ni legalmente, a nosotros nos ha pedido que la niña sea reconocida legalmente y que se establezcan los derechos de la niña, tanto como la pensión alimenticia de la niña”.

Y también afirmó que María pidió la patria potestad total de la niña, por el hecho de que el cantante “tiene otros hijos, tiene otras relaciones y las partes viven en países distintos, está pidiendo la patria potestad velando por el mejor interés de la niña”.

Para los usuarios de YouTube, fue equivocada la forma de actuar de ambos: “Loca vieja, qué mal parada es ella, por acostarse con un hombre que no es tu pareja y encima de eso no se cuidó en pleno siglo 21 y siguen haciendo bebés de estas formas tan irresponsablemente los dos”, “hombres que van por la vida regando hijos y mujeres que tienen relaciones sin cuidarse, qué poca”.

También hubo quienes mandaron un consejo a Alexander: “Que se haga una prueba de paternidad y ya salen de dudas, por la manera de hablar y cómo actuó ella, no me parece que lo sea, pero bueno se están viviendo tiempos de locura”; inclusive hubo quienes recordaron el controversial caso de Julián Gil y Marjorie de Sousa: “Esta tipa es otra Marjorie de Sousa, como que está de moda esto”.