Vive Latino 2018: Arranca el Festival Iberoamericano de Cultura Musical

Vive Latino 2018, como se le conoce también al Festival Iberoamericano de Cultura Musical, arrancó este fin de semana con la presencia de 80 mil fans amantes del género y artistas de diversas latitudes del país y del mundo.

Una de sus estrellas, Noel Gallagher, con su banda High Flying Birds, fungió como cabeza de cartel en el escenario Escena Indio, en donde, además de cantar “Little By Little” y “The Importante of Being Idle”, deleitó con uno de los máximo hits de su carrera con Oasis, “Wonderwall”.

Encuentra aquí los horarios completos de las presentaciones para este domingo y cómo seguir la transmisión en directo.

Un hervidero de gente propició el bullicio desde antes del mediodía y ya entrada la noche, con largas filas para el chupe, “casitas” entre amigos para prender los cigarros de mota y volados para ver quién cruzaba los espacios más llenos para ir a comprar alguna botana. Todo fueron filas: para el baño, para recargar pulseras, para comprar souvenirs oficiales, para adquirir un cigarrillo, para caminar hacia el estacionamiento.

Entre las 18:30 y las 21:30, todos los locatarios con alimentos con carne, como hamburguesas, pizzas, crepas y tacos, suspendieron la venta por petición de Morrissey, declarado vegano, quien cantó en el escenario principal, Indio, de 20:00 a 21:10 horas.

Morrissey también prohibió el consumo de carne en el área de Media Partners, ubicada en la parte trasera del templete donde actuó, ya que su camerino se encontraba justo en ese recinto.

El británico apareció puntual y animado, cumpliéndole a los fans que esperaron años para verlo en esta verbena musical.

El británico, de 58 años, interpretó “Suedehead” y “How Soon Is Now?”, entre otras, e hizo, en diversos momentos, homenajes a Joey Ramone y Elvis Presley, quienes aparecieron en las pantallas gigantes. Pero lo que más algarabía causó entre la concurrencia fue cuando aparecieron imágenes de tauromaquia, expresó: “este es un tipo de dolor, dolor, dolor” y cantó “The Bullfighter Dies”.

Cervezas en mano, casi copeteadas, paletas de hielo y donas, fueron de mano en mano entre los aficionados al rock nacional e internacional que no pararon de caminar entre escenario y escenario en el Foro Sol, donde la rueda de la fortuna tuvo su acostumbrado éxito, pues la cola nunca bajó de 50 personas, que esperaron pacientemente para subir.

Durante la intervención del combo Rock en Tu Idioma Sinfónico, liderado por Sabo Romo, se animó el ambiente con la participación de Cecilia Toussaint, quien cantó “Carretera”, y con José Fors, “El Son del Dolor”.

La euforia creció con Víctimas del Doctor Cerebro, ya que su vocalista pidió a los fans que hicieran una lluvia de basura, y cajas de pizza, cervezas, refrescos, churros y tacos volando por los aires.