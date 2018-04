El viernes 13 puede pasar desapercibido para muchos, pero en la cultura popular hay quienes creen que es un día de mala suerte y quienes interpretan el día 13 como un día de buena suerte.

De acuerdo con National Geographic hay quienes le temen a ese día en particular y hasta hay un nombre para esa fobia, le llaman friggastriscaidecafobia y la triscaidecafobia es la fobia al número 13.

Sin embargo, hechos de la historia demuestran que el viernes 13 no ha sido solo negativo y que también el 13 ha favorecido en algunos sucesos.

Aquí te presentamos los hechos positivos y negativos que han marcado la historia para que hagas tus propias conclusiones.

Con información del AJC

Durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, el autobús número 13 en Londres nunca fue dañado.

Apolo 13 fue una misión de la NASA a la Luna en 1970, famosa por ser un “fracaso exitoso”. El accidente que paralizó la nave espacial ocurrió el 13 de abril.

El 13 estaba en la camiseta de Dan Marino, miembro del Salón de la Fama de los Miami Dolphins

Se dice que las visiones de la Virgen de Fátima aparecieron el día 13 de cada mes durante seis meses en 1917.

El Papa Juan Pablo II recibió un disparo y casi muere el 13 de mayo de 1981.

En la Última Cena hubo 13 personas, y en caso de que hayas perdido la primera conexión, se cree que Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesucristo, fue el decimotercer hombre en tomar su lugar en la mesa.

Jesús fue crucificado un viernes.

Un niño de 13 años en Inglaterra fue alcanzado por un rayo el viernes 13 a las 1:13 p.m. (en tiempo militar, 13:13).

El 13 de octubre de 1307, hubo un arresto masivo y la ejecución de miembros de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios o los Pobres Compañeros-Soldados de Cristo fueron todo lo contrario. Los miembros estaban entre los más ricos y poderosos de las órdenes militares cristianas. Muchos les atribuyen el establecimiento de uno de los primeros sistemas financieros.

En Inglaterra el viernes era el día tradicional para las ejecuciones públicas y en general, había 13 escalones para llegar hasta la horca.

En muchos edificios no hay piso número 13

A menudo no hay un piso 13 en un hospital, y los aeropuertos generalmente no tienen un Gate 13.

En triatlones, el número 13 no se usa.

El número no se usó en la Fórmula Uno desde 1977 hasta 2013.

Si bien hay 19 condados en Noruega, están numerados del 1 al 20 porque no hay un condado número 13.

@KrisPickelNews sorry but #Friday13th goes back further than the 70s & 80s. Here's an interesting article https://t.co/aenK6Ljtcv

— Adam Lutz Sr (@adamkinglutz) October 14, 2017