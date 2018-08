Camila Cabello se convirtió en la mayor triunfadora de los Video Music Awards 2018 de MTV, tras ganar los premios más importantes de la noche.

La cantante cubana ganó Video del Año por “Havana” y Artista del Año, imponiéndose a Cardi B, quien partía premiación con diez nominaciones y era la favorita de muchos.

Al subir a recibir su premio de manos de Madonna, Camila se inclinó ante la Reina del Pop, visiblemente emocionada.

In case you missed the EPIC night that was the 2018 @MTV #VMAs, or you just HAVE to see it again, here’s your 90 second wrap up of the best show moments! 🔥🙌💞 pic.twitter.com/cPOSRX2uOh

— Video Music Awards (@vmas) August 21, 2018