Aunque en diferentes ocasiones Victoria Ruffo ha declarado que las peleas con Eugenio Derbez son cosa del pasado, el actor arremetió en contra de ella.

Todo surgió durante una entrevista, en la que la actriz dejó en claro que no le interesaba ver la película “El Grinch”, en la que participa Eugenio, padre de su hijo José Eduardo.

Estas palabras parece que no le hicieron gracia al comediante, ya que en una charla con los medios, Derbez criticó a Victoria Ruffo.

La prensa le preguntó al actor su opinión acerca de los comentarios de Victoria: “Le preguntamos algo (a Ruffo) del Grinch hace como que caras, como que no le gusta”.

Ante esto, Eugenio respondió sin pelos en la lengua: “Pues es que lo ve en el espejo todos los días”.

Estas fuertes declaraciones causaron una gran polémica entre los usuarios de Internet, quienes dieron su opinión sobre los acontecimientos.

“Siempre he admirado a Victoria Ruffo porque sacó a su hijo adelante. Derbez tiene todo mi desagrado desde que supe que la engañó”, “Vicky, cómo te admiro. Eres la mejor y única, nada de presumida”, “siempre he pensado que Victoria es muy hermosa para él. Ella siempre se ve de gran categoría y él, un ridículo comediante”, “siempre hay personas que nos decepcionan. No conocía esa faceta de este tipo. Demasiada mujer para él. Toda una dama”, “estúpido payaso. Ella es una gran señora”, “qué divertido comentarios”, “patán vividor”, “es un naco Eugenio. No mereció tener a la reina”, “pin… Eugenio, cómo caes mal”, “Victoria es bella. Él parece un mono borracho, parece un payaso”, “qué buena respuesta. Victoria siempre dándosela de muy señora, echando veneno. Parece que no lo supera a pesar de los años. Le aplaudo a mi Eugenio Derbez”, se puede leer en los comentarios.

