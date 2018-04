Vicente García le apostó a su segundo álbum ‘A la mar’ y ganó a lo grande

Con sencillez y su singular manera pausada de conversar, Vicente García asegura que se sorprendió al haber ganado tres premios Grammy Latino (Revelación del Año, Mejor Álbum de Cantautor y Mejor Canción Tropical por ‘Bachata en Kingston’) a finales de 2017.

El cantautor dominicano debe esos reconocimientos por parte de la industria a su segundo álbum de estudio A la mar, que contiene 12 canciones y un par de interludios que navegan entre la bachata, el son, el ska, el reggae, el folk y los ritmos y cantos afroantillanos -como el pri prí, el balsié ó palo echao-, los congos del sur de la República Dominicana, y hasta el gagá, de Haití.

“Ya con las nominaciones estaba bastante sorprendido… y el día de la premiación superó todas mis expectativas. No pensaba que iba a ganar tres premios en una sola noche. Los recibo con mucha alegría y también con muchas ganas de seguir haciendo música”, comentó García en una entrevista con MundoHispánico. “Lo más importante, es que ahora voy a tener la posibilidad de seguir haciendo el tipo de música que hago y que reafirma un poco mi decisión artística y la manera en que quiero hacer música”, agregó el cantautor dominicano.

Irónicamente, la misma industria que premió a García por su innovador disco, le cerró las puertas hace unos años cuando les presentó su propuesta artística.

“La industria, en algún momento, no me dejaba hacer el disco que yo quería, querían que me fuera por el camino de lo comercial. Duré mucho tiempo tratando de hacerlo, pero siento que todo pasa por algo. Tal vez en ese momento todavía no estaba preparado, faltaba conocer a Eduardo Cabra, faltaba conocer más la música de mi país. Era parte de la madurez que tenía que alcanzar y que me tomó cuatro o cinco años”, reveló el músico de 34 años de edad.

“Llegó un momento en la vida que necesitaba expandirme, ya no veía un avance en República Dominicana, y no porque mi país no me apoyaba sino porque llegó al límite del mercado”, Vicente García, cantautor dominicano

Los inicios de Vicente García

García ha estado involucrado en la música desde niño. En su adolescencia hacía rock punk. En 2002, debutó profesionalmente como primera voz de Calor Urbano, una banda dominicana de funk y soul. En 2011 se lanzó como solista con su álbum Melodrama.

“Melodrama fue un primer acercamiento a la música caribeña, a la música tropical. Gracias a Juan Luis Guerra empecé a buscar en mis orígenes. Luego quise buscar más adentro, en el origen de mi origen. Y empecé a buscar en la música afrodescendiente y a interesarme mucho por el folclor de mi país”, explicó García.

Así fue como el autor de ‘Dulcito e coco’ y ‘Carmesí’ fue al Archivo de la Nación de República Dominicana para estudiar su folclor e hizo varios viajes al interior de la isla para nutrirse de sus ritmos autóctonos. Escribió más de 40 temas pero no sabía aún como agruparlos y formar su concepto. Por fortuna, en ese tiempo, conoció a Eduardo Cabra (Visitante de Calle 13), a quien le interesó la música de García y aceptó producir A la mar.

“Eduardo fue importantísimo para canalizar la dirección que yo necesitaba como artista. Fue importante desde el momento de la composición hasta el diseño del sonido. Lo grabamos en Santo Domingo, Puerto Rico y Bogotá”, subrayó el cantautor dominicano que reside en Colombia.

BREVE BIO:

Nombre: Vicente García

Profesión: cantante y compositor

Nacionalidad: dominicano

Fecha y lugar de nacimiento: 30 de marzo de 1983 en Santo Domingo, República Dominicana

Discografía: Melodrama (2011) y A la mar (2016)

Canciones de A la mar:

1. ‘A la mar’

2. ‘Dulcito e coco’

3. Carmesí’

4. ‘Espuma y arrecife’

5. ‘Pa Nuevayor’ (Interludio)

6. ‘Amor pretao’

7. ‘She Prays’

8. ‘El Yeyo’

9. ‘Mal de amore’

10. ‘Bachata en Kingston’

11. ‘Bohío’

12. ‘La paloma’ (Interludio)

13. ‘La esquinita’

14. Zafra Negra’ (letra de Rita Indiana y Vicente García)