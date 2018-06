A través de las redes sociales, el cantante mexicano compartió una imagen en la que aparece junto a uno de los caballitos transgénicos”

El modificado animal forman parte de su negocio de venta de animales de esta especie.

“Les presento como curiosidad de la naturaleza a La India los quiero mucho”, escribió el artista junto la fotografía,

A pesar de que para muchos de sus seguidores es agradable tener información de su artista, otros empezaron a cuestionarlo.

Acusan a Vicente Fernández de “jugar a ser dios”

“Por favor Sr Fernández yo admiro un animalito que sea normal, pero uno que por capricho de alguien y por dinero lo deforme eso es cruel y lo repruebo totalmente gracias”, “la naturaleza solo se le debe de respetar por eso el mundo está cómo está”, “soy su fan don Vicente, pero esta foto no me gustó”, comentaron.

El bienestar del animal fue otra constante en la sección de los comentarios.

“Para el próximo experimento le encargo las patas fuertes mi chente”, “pobre animal por qué tiene las patas así? No es normal”, “pobrecito caballito, tiene sus patitas todas torcidas que dolor. Mejor deberían de ayudarlo en vez de presumirlo”,”ese animalito no es normal Don Vicente, pobrecita no se ve nada feliz no se sabe que es”, se lee en las sección de los comentarios.

No obstante, el intérprete de “Estos celos” ha preferido no dar respuesta a ninguno de los comentarios de sus fanáticos.

