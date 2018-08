Verónica Montes trae elegancia al programa Mira Quién Baila

Continuando con su filosofía y proyecto de vida, Verónica Montes no deja de soñar, ni de trabajar, ni de seguir explorando nuevas experiencias que le permitan seguir creciendo como artista y como persona. La actriz peruana está en plenos ensayos y preparándose para dar la gran batalla en la sexta edición del programa Mira Quién Baila (Univision)

Montes se une a la lista de 10 estrellas del espectáculo y los deportes como la actriz colombiana Sara Corrales, el clavadista mexicano Rommel Pacheco y la empresaria Rosie Rivera, hermana menor de la otrora ‘Diva de la Banda’. Los participantes esán deleitando a los televidentes de México y Estados Unidos a través de las pantallas de Televisa y Univision desde el 29 de julio.

“En Mira Quién Baila van a descubrir cómo soy en realidad, y que no soy la villana de las novelas. Voy a enseñar mucho carisma y elegancia en la pista”, Verónica Montes, actriz peruana

“Estoy muy contenta de participar en Mira Quién Baila. He visto todos los programas desde que empezó. Me acuerdo de estar sentada en la sala con mi mamá y diciéndole: mami yo un día voy a estar ahí, y mira aquí estoy. Siento una gran emoción, pero ahora también que estoy dentro digo ¡qué nervios!”, comentó Montes a MundoHispánico en entrevista exclusiva desde México.

Como la gran mayoría de las celebridades que han participado en Mira Quién Baila, la actriz, modelo y conductora peruana se enfrenta al gran reto de bailar al ritmo que le pongan y hacerlo como si fuese profesional.

“El baile requiere mucha coordinación y ritmo. Me he sorprendido porque he estado bailando muchos géneros que jamás hubiera pensado que lo pudiera hacer. Llevo cuatro clases de ensayos muy básicos, pero me encantan, la verdad que lo estoy disfrutando”, explicó Montes.

Desde su exitosa participación, y parteaguas en su carrera, con el personaje de ‘La Condesa’ en la tercera temporada de El Señor de los Cielos, Montes se mudó de Miami a la capital mexicana para aprovechar las oportunidades de trabajo que se le están presentado. Una de esas oportunidades fue el rol de Chiquinquirá ‘Kika’ Braun que Montes hizo en la telenovela Papá a toda madre junto a Maite Perroni y Sebastián Rulli.

“Hacer a ‘Kika’ Braun fue increíble porque me saqué de la típica villana que siempre uno ve en la televisión. Es una villana que se convirtió en buena, que dio un giro rotundo. Le agradezco mucho a la gente porque la amó”, enfatizó la actriz sudamericana.

RELACIONADO: Desilusiona el debut de Rosie Rivera en ‘Mira quién baila’

Para concluir, Montes dijo que aunque le está costando trabajo en los ensayos de baile va con todo a ganar Mira Quién Baila, y de paso se divierte y la pasa bien con sus colegas en la pista para el deleite del público del reality show.

Verónica Montes. Foto: Cortesía de QuidRP.

BREVE BIO de Verónica Móntes

Nombre: Verónica Móntes

Profesión: actriz y conductora

Nacionalidad: peruana

Pasatiempos: ver películas, pasar tiempo con sus amistades y su perrita Minimontes.

Comida predilecta: tacos, chilaquiles, ceviche peruano, papa a la huancaína.

Sexta temporada de Mira Quién Baila

Cuando: Domingos, 8 p.m.

Donde: Univision

Info: www.univision.com/temas/mira-quien-baila