Esta vez no hubo lágrimas como en la despedida de Daniel Sarcos, pero sí emotivas palabras para sus compañeros… aunque no para todos. Este día Ana María Canseco dijo adiós a Un Nuevo Día y acompañada de los otros presentadores, la mexicana anunció su salida.

“Querida familia quiero empezar diciendo que hace cinco años llegué aquí, las piernas me temblaban y cinco más tarde estoy aquí, me invitaron a su casa, me hicieron parte de su familia, me encontré con una familia muy padre, el día de hoy estoy anunciando que mi ciclo con Un Nuevo Día termina, se terminan ciertas uniones”, dijo.

Y agregó: “Termino un ciclo con la frente en alto, todos como familia, no solo hemos logrado que nos premien, por eso tenemos cinco nominaciones al Emmy, y tres ganados, todo se ha conseguido porque se ha trabajado como familia, un programa no lo hace una persona, toda la gente que están viendo son la gente que se levanta muy temprano”.

Aunque Ana María le dedicó a cada uno de sus compañeros un mensaje, fue muy selectiva, pues se olvidó de Zuleyka, del Chef James y de Erika Csiszer. En cambió sí le dedicó palabras de aliento a Rashel Díaz: “Me enseñó que el amor real existe… que uno se puede enamorar y encontrar a su príncipe valiente”.

También le dejó un emotivo mensaje a Adamari López: “esta chaparrita me enseñó que la vida hay que disfrutarla, y el milagro de la vida lo viví con ella, porque nos hizo tíos a todos”.

Además le dedicó palabras a Daniel Sarcos: “Mi querido Daniel, el apoyo que siempre he sentido contigo es espectacular, al final de cuentas una de las personas de las que más recibo apoyo es contigo”, explicó y hasta de Mario Vannucci se despidió.

Por su parte Zuleyka solo se mostró seria, y muchos de los usuarios comentaron que la culpable de la salida de Ana María fue la boricua: “La sacan por culpa de Zuleyka”, “No se despidió de Zuleyka. Dónde quedó lo profesional Anita”, “lo que me fijé es que Ana María no hizo ningún comentario para Zuleyka se me hace que ella fue la causa del la salida de Ana María, ella tuvo halagos para todos menos para Zuleyka”, “A todos les dirigió unas bonitas palabras, menos a Zuleyka…eso me da qué pensar. En todo caso muy mala decisión echar a Ana y dejar a Zuleyka”.

Como se recordará hace unos días Ana María tuvo un desencuentro con Zuleyka en vivo, donde criticaron a Eiza González por su vestido amarillo en los Oscares.

Ana María también decidió escribir en su página de internet una despedida, en donde volvió a hacerle un desaire a Zuleyka: “¡Hola, queridos amigos! Como ya sabrán, esta mañana anuncié que dejaré de laborar para la cadena Telemundo y el show “Un Nuevo Día”, después de 5 años de esta hermosa oportunidad que me dieron de seguir despertando con ustedes cada mañana, como lo he venido haciendo desde hace 21 años”.

Y siguió con su mensaje, donde dejó entrever que no salió por voluntad propia: “Si se preguntan cómo estoy, les aseguro que bien. Ahora sí estoy preparada. Los años y las experiencias del pasado me ayudaron a estar lista para cuando llegara un momento como éste. Sé que no es nada personal, esto es un negocio y entiendo perfectamente que el canal vaya hacia una dirección que no sea la mía”.

Una vez más Ana maría Canseco dedicó palabras a sus compañeros, pero no para Zuleyka: “Por eso quiero darles mi más sincero agradecimiento a quienes a lo largo de estos años me han apoyado. A los ejecutivos, productores y técnicos que siempre me trataron con respeto y cariño. A mis adorados compañeros Rashel Díaz, Adamari López, Daniel Sarcos, Mario Vannucci, James Tahhan, Erika Csiszer, Francisco Cáceres, Camilo Montoya y a todos y cada uno de los que conforman este estupendo equipo. Pero en especial, gracias al público”.

Por último dijo que seguirá más días en el show: “Les informo que seguiré en el show unos días más, que me tomaré un descansito y la próxima semana tendré un Facebook Live con mis fieles seguidores, donde les contaré mis planes y responderé con mucho gusto preguntas que me quieran hacer”.