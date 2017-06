Vadhir Derbez lleva el talento en la sangre

Tras el éxito el año pasado de su debut protagónico en cine con El tamaño sí importa, y de su colaboración reciente con su papá Eugenio en How To Be a Latin Lover, Vadhir Derbez continúa su buena racha con la comedia juvenil mexicana 3 Idiotas, que se estrena el 2 de junio en las salas estadounidenses.

“Estoy muy contento de ser parte de la nueva ola de artistas que hacen proyectos con mensajes positivos para cambiar la manera de pensar de la gente”, Vadhir Derbez, actor y cantante

En una entrevista con MundoHispánico, el actor y cantante mexicano habló de su rol en 3 Idiotas, y de su primer disco que lanzó a finales de 2016, entre otros temas.

MH: ¿Cómo te sientes de estar bastante ocupado haciendo cine en estos días?

VD: Muy contento. Se me están presentando oportunidades de hacer películas con buenos mensajes.

MH: ¿Cuál es el mensaje de 3 Idiotas?

VD: El mensaje es ser un idiota, pero no como algo malo sino al contrario; de atreverse a ser un idiota que se ría, ser un idiota que siga su pasión, ser un idiota que no siga a los demás. Es una cosa bien bonita porque mucha gente agarra un trabajo o estudia una carrera nada más porque sus papás se lo dijeron y no siguen lo que realmente les encanta. La película viene a decirte que no hagas las cosas porque alguien te lo exige y tienes que quedar bien. Al final, la felicidad te va a dejar mucho más y será mucho más fructífero que hagas algo que te haga feliz.

MH: ¿Cómo encajó en tu personalidad tu rol de Isidoro?

VD: Isidoro fue un reto muy divertido porque es como malo, pero de malo tiene muy poco. Lo disfruté mucho porque no quise hacer al chavo típico fresa, malo o guapillo; dije no, tiene que ser feo y odioso, pero que las situaciones sean divertidas. Tiene un problema gastrointestinal: al estar nervioso se tira pedos. Me daba miedito, pero creo que se logró muy bien. La gente todavía se ríe con esas cosas.

SIN FILTRO con Vadhir Derbez:

Sobre la experiencia de actuar con su papá en How To Be a Latin Lover: “Fue divertido interpretar a mi papá de joven. Él estaba engordando para su personaje, al verlo comer yo sufría muchísimo porque él se pedía pasta y pizza súper ricas y yo ahí con mi pechuga insípida y lechuga, ya sabes, la dieta”.

Sobre el video de su canción ‘Me haces sentir’: “Orgulloso de haber incluido parejas del mismo sexo porque el amor es universal. En México no hay mucha gente que se atreva a incluir personas con diferentes preferencias sexuales.

De la química con Martha Higareda, Alfonso Dosal, Sebastián Zurita y sus otros colegas en 3 Idiotas: “Nos divertimos mucho, formamos buena amistad y eso se refleja en la pantalla”.

BREVE BIO:

Nombre: Vadhir Derbez

Profesión: actor, modelo y cantante

Nacionalidad: mexicano

Nació: 18 de febrero de 1991

Edad: 26 años

Estado civil: novio de la joven regiomontana Mallory Caballero

3 Idiotas

Estreno: 2 de junio.

Dónde: AMC SUGARLOAF MILLS 18

2:15, 3:25, 5:05, 8, 10 y 10:45 p.m.

5900 Sugarloaf Pkwy, Lawrenceville, GA 30043

AMC PHIPPS PLAZA 14

2:40, 5:20, 8:05 y 10:45 p.m.

Phipps Plaza, 3500 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30326

Info: https://youtu.be/tE_7Oz-iH80 y www.amctheatres.com/movie-theatres/atlanta