“Lo que piensas, lo serás, Lo que sientas, lo atraerás, Si lo crees, lo crearás.” #ootd #yellow #brilliant #clarissamolina #happywednesday 💛 💚 📸 @bombillicious

A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolinaofficial) on Apr 18, 2018 at 2:46pm PDT