Esta foto, desde luego, es vieja. No suelo vestirme con traje por una simple razón para mí: Es incómodo. Es rara la vez que me pongo un traje, así que por favor piénsalo 2 veces antes de invitarme a tu boda.

