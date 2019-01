Luego de darse a conocer el último mensaje de Jenni a su hija Chiquis, las redes estallaron en un sin fin de especulaciones.

El pasado mes de diciembre se conmemoraron 6 años de la trágica muerte de la cantante Jenni Rivera.

Esta fecha inolvidable sigue dando de que hablar, ya que después de todo este tiempo, numerosos acontecimientos de ese fatídico día continúan dándose a conocer y estremeciendo a los fans de “La Diva de la Banda“.

A través de Instagram se ha dado a conocer un polémico y desgarrador video en el que Jenni Rivera decide mandar un último mensaje a su hija Chiquis Rivera, con quien se especula, había tenido varios conflictos antes de perder la vida en aquella madrugada del 9 de Diciembre. Y hasta la acusó de haberle sido infiel con Esteban Loaiza en su propia casa.

El cortometraje data de su último concierto, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El público se encuentra eufórico ovacionando a la intérprete, mientras Jenni con un semblante sumamente serio toma una copa y sonríe ligeramente hasta que llega a un banco a sentarse y comienza a decir unas emotivas palabras.

“Esta canción quiero que me ayuden. Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero en unos meses para acá me llega profundamente a mi corazón. Les pido que me ayuden a cantársela a mi hija”, fue el último mensaje de Jenni a su hija, mientras reflexiona viendo la copa que traía en la mano y con las lágrimas a punto de desbordarse.

El tema se trata de “Paloma Negra”.

El video fue titulado: “Jenni se despide de su hija Chiquis”.

La publicación cuenta con más de 16 mil ‘Me gusta’ al rededor de 180 mil reproducciones.

TE PUEDE INTERESAR: Águeda enloquece a los usuarios justo cuando Adamari manda un nuevo mensaje

La letra de la canción podría ser el perdón que tanto buscaba Chiquis: “Ya me canso de llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas, hay momentos en que quisiera mejor rajarme”, dice.

La letra da entender que ya perdonó a Chiquis: “Mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar, ya agarraste por tu cuenta las parrandas, Paloma negra, paloma negra, dónde, dónde andarás”.

De la misma forma, los comentarios no tardaron en llegar con diversas opiniones en torno al mensaje de Jenni y los incansables mensajes que aún recuerdan a “La Vida de la Banda”.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >