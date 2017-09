ÚLTIMA HORA: Tras dura batalla contra el cáncer, muere comediante Karla Luna (FOTOS Y VIDEOS)

Luchó hasta el último momento. Aún y cuando el dolor por el cáncer que invadió su cuerpo era insoportable, la comediante mexicana Karla Luna estuvo optimista y supo sonreír en la adversidad.

Muestra de ello fueron los frecuentes Facebook live que realizó en las últimas semanas para compartir con sus fans su férrea batalla contra la enfermedad.

Pero esa guerrera, como muchos de sus fans la llamaron, perdió a los 38 años la pelea.

La noticia, que a muchos consternó, corrió como pólvora en redes sociales; nadie lo podía creer, ni Cecy Gutiérrez, quien fue amiga cercana de la famosa “Lavandera” morena.

“Ella estaba segura de que se iba a recuperar. Todas las ganas que le echó, por ella no quedó”, dijo Cecy entre sollozos. “Yo sé que me estaría regañando ahorita por verme así, pero me duele mucho. Sé que me estaría diciendo: ‘Ya flaca… por favor, ya párale’. Pero me duele mucho, tan llena de vida, tan llena de ilusiones…”.

“Karla lo único que quería era dar buenas noticias cuando ella estaba muy muy mal. Ella subía cosas muy positivas, nadie se podía imaginar lo mal que estaba”, explicó Cecy Gutiérrez.

Mientras saboreaba el éxito de Las Lavanderas con su entonces compañera, Karla Panini, y ante la felicidad de haber tenido su cuarto hijo, en 2012, Karla fue diagnosticada por primera vez con cáncer cervicouterino.

En esa ocasión fue necesario extirparle la matriz y ella se recuperó.

Dos años después, en 2014, el cáncer regreso y optimista, Karla nuevamente lo enfrentó con todas sus fuerzas.

En septiembre del año pasado, por tercera vez el cáncer atacó a Karla, ahora en el cuello: “Desde septiembre del año pasado he estado en tratamiento, pero no les quería decir porque para qué anda una asustando a la gente”, informó la también conductora en sus redes sociales.

Karla siempre fue muy abierta con sus fans, desde la cama del Doctors Hospital, en San Jerónimo, donde estuvo internada los últimos dos meses, transmitía en vivo y compartía su evolución.

Muchas veces afónica, porque comentaba que era uno de los efectos de sus tratamientos, Karla nunca dejó ver lo mal que se sentía, porque el cáncer esta vez ya le había causado metástasis.

El último mensaje se #KarlaLuna palabras que dejan una gran enseñanza…

Descanse en paz pic.twitter.com/iiuSAtzdKh — Mauricio Hernández M (@elmauhernandez) 29 de septiembre de 2017

“Me duele en el alma, porque sé todo lo que pasó desde un principio y todos sus planes, de todo lo que vivió, todo lo que sufrió y todo lo que padeció tiene una recompensa, que es abrirle el cielo, porque siempre fue una persona de mucha fe, estaba en otro nivel, en un nivel muy conectado con Dios”, añadió Cecy.

Karla Luna nació el 25 de septiembre de 1979 en Tamaulipas; le sobreviven 4 hijos.

Su último mensaje en Instagram fue muy emotivo, pues explicaba que sabía que vendría un milagro: “Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar para todos… pues cada ser humano tenemos nuestras propias luchas y guerras y todas son importantes, no importa el tamaño que ellas tengan, todas son valiosas para nosotros y para Dios, y ahí está lo bonito si lo podemos alcanzar a ver, ver que Dios no nos abandona jamás… que hay que creer en su palabra y sus promesas”.

La comediante aseguró en su escrito que la fe es lo más importante: “No podemos perderla por qué entonces el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que se está pasando. No permitas lo que no es para ti. No temas. Ten Fe Y créele a el, créele a Dios, cree en Jesús”.

Y finalizó diciendo: “Yo sí creo y saben… me siento bien y sé que mi milagro pronto llegará!!! Creamos con Él, los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más. Gracias a ese ángel anónimo que me visitó el día de hoy y me trajo palabra de vida”.

Sus fans tomaron con tristeza la noticia: “Duele tu partida pero ya estás en un lugar donde no sufres… siempre admiraré tu fortaleza una verdadera guerrera”, “Ganasta la batalla a una nueva vida, como tú lo dijiste a una vida eterna y en abundancia al lado de nuestro señor, que Dios te bendiga”, “Descanse en paz un ángel mas en el cielo”, “No entiendo porqué la gente buena tiene que morir y luego con hijos chiquitos, qué tristeza espero que Dios le mande la fuerza que necesita su familia”, “Dios sé que está contigo. Fortaleza a su familia”.

También Consuelo Duval no ocultó su dolor.

La conductora Cecy Gutiérrez y una de sus mejores amigas, escribió un emotivo mensaje: “Te voy a querer #siempre querida #amiga del alma y de la #vida #karlaluna @karlalunatv. No hay palabras que describan mi #dolor y #tristeza me has #estrujado mi corazón en este momento en que te desprendiste de tu cuerpo y nos dejaste tu esencia #eterna #QEPD mi #flacanalgona #comotequiero #comotevoyaextrañar”.

Con una gran tristeza les comparto que mi querida Karla Luna ya está descansando…

QEPD. pic.twitter.com/xtM7xvZpzp — Fernando Lozano (@fernandolozano) 29 de septiembre de 2017

Mi corazón se llena de tristeza y de dolor, se fue una de mis hijas consentidas de la comedia, descansa en paz Lunita, mi Lavandera Morena😢 pic.twitter.com/nJ2CtFCKTb — Oscar Burgos (@OscarBurgosTv) 29 de septiembre de 2017

Telehit, el canal que la dio a conocer, también lamentó la noticia.