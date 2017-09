ÚLTIMA HORA: Muere fundador de Playboy

El carismático fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, murió hoy a los 91 años en su casa, la Mansión Playboy de Los Ángeles (EE.UU.), informó su empresa.

Nacido en Chicago en 1926, Hefner fundó Playboy en 1953 después de que los directivos de la revista Esquire le negaran un aumento de cinco dólares en su sueldo.

“Idolo estadounidense y fundador de Playboy”, así lo anunció la revista en su cuenta de Twitter.

Al fundar Playboy en 1953, Hefner creó una marca que definió la cultura sexual de la segunda mitad del siglo XX.

Las modelos exuberantes de Playboy fueron objeto de deseo de millones de hombres mientras Hefner desafiaba aquello que ridiculizaba como una actitud “puritana” hacia el sexo en Estados Unidos.

Por décadas fue, con su emblemática bata de seda y su pipa, el alma de una constante fiesta de fantasía en las mansiones Playboy de Chicago y luego Los Ángeles.

Hugh Hefner rompió tabúes sexuales mientras que los Estados Unidos se recuperaba de la segunda guerra mundial y conquistó el mundo con sus famosas conejitas y su famosa mansión.

Desde su fundación, Playboy se convirtió en una de las marcas más reconocidas en todo el mundo y la revista en la publicación para hombres más influyente y exitosa. Hoy en día se publica en más de 20 países con ventas estimadas en mil millones de dólares cada año.

La revista entró recientemente en un período de cambios, como la no publicación de desnudos completos, hasta la venta de su célebre mansión, que data de 1927.

La historia del imperio del conejito inició con Marilyn Monroe en 1953, quien fue la protagonista de la primera estrella en aparecer en la portada de Playboy, una revista que ayudó a hacer visible el sexo en Estados Unidos.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017