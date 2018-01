El mexicano Guillermo del Toro consiguió hoy el trofeo al mejor director en la 75 edición de los Globos de Oro por su trabajo en “The Shape of Water”.

En esa categoría competía frente a Steven Spielberg (“The Post”), Ridley Scott (“All the Money in the World”), Christopher Nolan (“Dunkirk”) y Martin McDonagh (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”).

Del Toro es el tercer cineasta latino que consigue esta distinción tras sus compatriotas Alfonso Cuarón (“Gravity”) y Alejandro González Iñárritu (“The Revenant”).

Éste es el primer Globo de Oro que gana el cineasta, quien también estuvo nominado al premio de Mejor Guión.

Su película, ambientada en la época de la Guerra Fría en Estados Unidos, narra la historia de amor entre una mujer sordomuda y una criatura de laboratorio. “Desde niño he sido fiel a los monstruos, me han salvador, porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten contemplar la posibilidad de fallar y seguir adelante”, dijo el tapatío al recibir el premio.

El cineasta mexicano añadió que durante años ha elaborado historias llenas de emoción, color, luces y sombras y que esas fábulas le han salvado la vida. “Estas cosas no se quedan sólo en la filmografía. Hacemos un pacto con un demonio, al que le damos tres años de nuestra vida por un registro fílmico”.

Del Toro pidió que le bajaran a la música, que usan en la producción para avisar a los ganadores que deben concluir su discurso. Agradeció luego a las mujeres que lo apoyaron en este proyecto, como Vanessa Taylor, con quien escribió el guión y las actrices Sally Hawkins y Octavio Spencer.

La Forma del Agua, que se estrenará el 12 de febrero en cines mexicanos, cuenta la historia de Elisa (interpretada por Sally Hawkins), una mujer muda que se enamora de una criatura marina a principios de la década de los 60.

El filme recibió siete nominaciones al Globo de Oro, más que cualquier otra película este año, y ganó en septiembre pasado el León de Oro, máximo premio del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Coco, cinta de Pixar sobre el Día de Muertos, fue otra de las ganadoras de la noche, al llevarse el premio de Mejor Película Animada.

“Coco no existiría sin la increíble gente de México y sus bellas tradiciones del Día de Muertos. Muchísimas gracias”, afirmó el director Lee Unkrich al recibir el premio.

A continuación la lista de ganadores:

Director de una Película: Guillermo del Toro, La Forma del Agua

Actor en una Película de Comedia o Musical: James Franco, The Disaster Artist: Obra Maestra

Actor de Reparto en una Película: Sam Rockwell, 3 Anuncios por un Crimen

Actriz de Reparto en una Película: Allison Janney, Yo, Tonya

Guión de una Película: Martin McDonagh, 3 Anuncios por un Crimen

Película Animada: Coco

Película Extranjera: In The Fade, Alemania y Francia

Canción Original de una Película: “This Is Me”, El Gran Showman

Banda Sonora de una Película: Alexandre Desplat, La Forma del Agua

Serie de Drama: The Handmaid’s Tale

Serie de Comedia: The Marvelous Mrs. Maisel

Actriz en una Serie de Drama: Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Actor en una Serie de Drama: Sterling K. Brown, This Is Us

Actor en una Serie de Comedia o Musical: Aziz Ansari, Master of None

Actriz en una Serie de Comedia o Musical: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Miniserie o Película para TV: Big Little Lies

