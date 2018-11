Luego de poco más de un mes ausente de las pantallas de ‘Un Nuevo Día’, debido a una complicada afección en sus pulmones, Adamari López por fin se comunicó con sus fanáticos, a través de una entrevista telefónica durante el show matutino, donde anunció que por fin la habían dado de alta.

Desde su hogar y bajo el cuidado de su familia, la presentadora aseguró que ya está mucho más cerca de volver a su vida cotidiana: “Aquí estoy en mi casa. Ya más recuperada y esperando estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buena energía y oraciones”.

La guapa boricua también confesó que la condición respiratoria que sufrió, producto de una influenza, resultó más grave de lo que nunca imaginó. “Estoy mejor, todavía me falta por recuperarme muchísimo, no pensaba que un catarro, una influenza, me iba a afectar tanto, pero bueno, así es la vida y hay que aprender y corregir cosas que hacía mal y seguir hacia adelante (…). Estuve bien delicada, hay muchas cosas que no recuerdo de ese proceso que viví en estas últimas semanas, pero estoy bien, en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, y fortalecer mi sistema inmunológico”, reveló.

Ahora, desde la comodidad de su casa, la conductora continua su tratamiento y está empeñada en invertir todo su esfuerzo para volver a ser la misma mujer alegre y llena de energía de siempre. “Tengo terapia todos los días para poder fortalecer el cuerpo, para poder fortalecer la voz, en el proceso hubo muchos cambios, que hay que ir recuperando. Todo lleva su tiempo, es un proceso lento, que me gustaría que fuera un poco más rápido pero nada, los médicos dice que debo tomar las cosas con calma, de momento no debería estar en ningún lugar donde hay gente enferma, todavía mi sistema inmunológico débil”.

Adamari López también confesó que una de las cosas más difíciles de su estancia en el hospital fue estar alejada de su hija Alaïa, quien sufrió mucho durante su ausencia.

