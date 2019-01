View this post on Instagram

Thelma Delia Sukiennik, más conocida por su nombre artístico Thelma Tixou (Buenos Aires, 1944), es una vedette, cantante, bailarina y actriz argentina. Ha participado en numerosas producciones de cine, teatro y televisión, especialmente durante los años 1980. A nivel mundial se volvió famosa después de su participación en el filme de Alejandro Jodorowsky Santa sangre. De madre lituana, Tixou estudió seis años en el Teatro Labardén. A los 13 años su madre decidió que la carrera de vedette era lo más adecuado para ella porque era muy buena bailarina de jazz. A los 17 años fue la segunda de la primerísima bailarina.​ Se presentó en un concurso en el Teatro Nacional de Buenos Aires de la cual fue la elegida entre 10 bailarinas para suplir el rol de vedette. Fue estrella de las revistas argentinas Radiolandia, Antena y Ellas. También tuvo la oportunidad de compartir escenario con Tita Merello. Fue una primera vedette del Teatro Maipo, el Teatro Nacional y del Teatro Astral alternando con otras vedettes como Zulma Faiad o Nélida Roca. Tixou debutó en televisión en su país natal en 1965, en el popular programa televisivo La matraca. En 1967 se consagra en el cine protagonizando la comedia La muchacha del cuerpo de oro, mote con el que se le conoció en sus años de gloria. Thelma llega a México contratada por el agente artístico Ángel Shuger. Su contrato en México sería originalmente por una temporada de 45 días, pues la vedette había recibido una oferta para trabajar en el famoso Lido de París. Debutó con gran éxito en el famoso Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Thelma se consagró durante muchos años como la estrella principal famosos cabarets como El Capri (de el Hotel Regis) o El Clóset. Ante su éxito rotundo, Tixou decidió radicar definitivamente en México. Se afirma que en sus años de esplendor, la vedette logro ganar 15 000 dólares mensuales.​ #thelmatixou #vedetteargentina