Trío Los Panchos trae su eterno romanticismo a Atlanta

Tras regresar de Colombia, a donde fueron invitados para festejar el Día de la Madre, el Trío Los Panchos de Gaby Vargas, está listo para presentarse en tres ciudades estadounidenses -incluyendo Atlanta- y continuar la celebración el 27 de mayo cantándole a las progenitoras latinas de Georgia con su gran romanticismo.

Con una historia de más de siete décadas, el famoso trío ha amasado una vasta colección de canciones que han enamorado a varias generaciones. Y su historia continúa bajo el liderazgo del maestro mexicano Gabriel Vargas, quien tiene los derechos de usar el nombre de la agrupación desde diciembre de 1994.

En una entrevista exclusiva con MundoHispánico, el maestro Vargas habla de su historia con el trío, el concierto que dará en Atlanta y los motivos por los que el bolero jamás pasará de moda, entre otros tópicos.

MH: ¿Qué programa van a presentar en Atlanta?

GV: Vamos a presentar lo que el público siempre nos requiere. Desde la época de oro hasta esta época, ya son casi 75 años del recorrido de del Trío Los Panchos, y para todo nuestro público vamos a tratar de llenar sus recuerdos con tantas canciones bonitas, festejando el Día de la Madre, que no debe ser solo un día, sino que todos los días hay que estar festejándolo.

MH: ¿Cuáles son algunas de esas canciones?

GV: Híjole, es que son bastantitas, cerca de 2,000 canciones se grabaron y se las he cantado a tres generaciones. No pueden faltar canciones de la época de oro como ‘Sin ti’, ‘Perdón’, ‘No me quieras tanto’. También haremos varios popurrís para que la gente llene sus recuerdos de cada canción.

“El bolero tendrá sus malas rachas, pero seguirá en el corazón de la gente. Y seguimos difundiendo la música de siempre de Los Panchos”, Gabriel Vargas, requinto y director musical del Trío Los Panchos

MH: ¿A qué se debe que Los Panchos siguen tan vigentes, aunque lleguen y se vayan otros géneros de moda?

GV: Los Panchos vinieron para quedarse. Hay ritmos que son pasajeros, no se quedan pues no traen mensaje ni melodía. El bolero, desde que existe, se ha quedado en el alma y corazón de la gente romántica y Los Panchos han aportado más de la mitad de su repertorio. Los Panchos abrieron las puertas del bolero romántico al mundo, incluso cantándolos en diferentes idiomas. Eso es grandioso para nosotros, al menos para mí, el último requinto de la agrupación original.

MH: ¿Qué recuerda de sus compañeros originales?

GV: Recuerdo que fueron muy humanos, muy sencillos y con dones especiales. No había un trío tan romántico como ellos, se puede decir que fue el patriarca de muchos tríos que con sus propios estilos se quedaron también en la historia. Yo crecí con don Alfredo Gil, que prácticamente fue mi padre adoptivo porque él me adoptó a los 7 años y me trajo de Veracruz para enseñarme su estilo. Yo ya tocaba el requinto, el instrumento que él había inventado. Para mí fue grandioso poder tocar su música y más orgulloso todavía me siento de que en 1978, cuando don Alfredo se retira, me cede su sitio para continuar.

MH: ¿Cuál es la magia del requinto?

GV: El requinto es más pequeñito que la guitarra. Don Alfredo le subió dos tonos y medio para poder darle un sonido agudo y llenar la primera voz, que es agudita. Tiene un sonido muy especial, muy fino, que conquistó a la gente.

MH: ¿Qué opina de que por ahí aparecen tríos que usan el nombre de Los Panchos?

GV: Eso es piratería. Hay que echar mano con los abogados porque hay que parar eso pues son derechos autorales. Don Alfredo Gil era el único que tenía la marca registrada; él me la cedió. Luego surgen por ahí familiares; imagínese si todas las primeras voces que cantaron en Los Panchos tomaran el nombre, sería una confusión. Cuando las primeras voces llegaban a su término y se retiraban, seguían ellos cantando con sus tríos, por lo regular que Julito Rodríguez y su trío, que Raúl Shaw y su trío. El nombre de Los Panchos lo respetaron porque Alfredo Gil era el dueño. Hoy surgen hijos que quieren tomar el nombre, pero no tienen el derecho.

SIN FILTRO con Gabriel Vargas del Trío Los Panchos:

El auge de los tríos en Colombia: “Colombia es uno de los países donde están en auge los tríos, a nosotros nos contactan mucho para ir por allá. Hay fundaciones que año con año hacen festivales de tríos, hay jovencitos que se oyen muy bien, es algo fabuloso que admiro de Colombia”.

Sobre la difusión del bolero en México: “En México, la música de los tríos la han dejado caer un poquito, pero el bolero no pasa de moda, siempre va a estar ahí porque la gente romántica lo sigue escuchando. Yo espero que el romanticismo de los jóvenes les permita acercarse a los boleros y conocer sus obras maestras”.

BREVE BIO del Trío Los Panchos:

Nombre: Trío Los Panchos

Profesión: músicos

Nacionalidad: mexicanos

Fecha y lugar de fundación: mayo de 1944 en Nueva York por Alfredo Gil y Chucho Navarro, ambos de México, y Hernando Avilés, de Puerto Rico

Integrantes actuales: Gabriel Vargas (requinto y director musical), Adán Juárez (primera voz) y Taurino Vargas (segunda voz)

Concierto del Trío Los Panchos

Cuándo: 27 de mayo, 7 p.m.

Costo: $40 y $60 (VIP)

Dónde: Congas Bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth.

Info: 678.508.3551 y www.tickeri.com