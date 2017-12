Después de que el video del niño Keaton Jones denunciando que es víctima de bullying se volvió viral y atrajo la atención de grandes celebridades, dos de las conductoras del programa “Hoy” opinaron al respecto y encendieron la polémica.

Las presentadoras que se pronunciaron durante la emisión del matutino acerca del controversial caso fueron Galilea Montijo y Andrea Legarreta, las cuales no pudieron ocultar su coraje ante lo que consideraron una indignante situación.

La primera en expresar su opinión fue Galilea, quien aseguró que el respeto es parte fundamental en el sano desarrollo de un niño: “El respeto ante todo, respeto al físico de otra persona, que los papás también les enseñemos que existen los morenos, los rubios, los altos, los chaparritos, los gorditos”.

Y aseguró que los padres son los responsables de los comportamientos de interacción social de sus hijos: “Nosotros los papás definitivamente somos los responsables de que nuestros hijos traten así a otros niños en las escuelas, somos los responsables y los niños no tienen por qué estar pasando todas estas penas, no tienen por qué pasarlas”.



En tanto que Andrea se manifestó contra la crueldad que se vive hoy en día: “¿Qué onda con la crueldad? Hay una película que justo en estos tiempos se está estrenando que se llama ‘Wonder’, es una historia real, de un muchachito que bueno pues nace con ciertas condiciones, que sufre de una cantidad de cirugías y eso todo lo que pasa esta criatura, que incluso llega a la escuela con un casco, y dices ‘oye ¿cómo es posible?, ¿de qué estamos hechos los seres humanos para sentirnos superiores porque alguien se ve distinto a ti?’”.

La esposa de Eric Rubín agregó que la empatía es un valor que se va perdiendo día a día: “Va más allá de tus preferencias, de tus gustos, de tu religión, somos seres humanos, no tenemos que olvidar la empatía, el amor hacia otros, ponernos en el lugar de los otros, con eso es suficiente, decirles a tus hijos, igual tú no puedes ser violento con tus hijos, burlarte de ellos, porque sí los hay, sí hay padres que se burlan de sus hijos, son violentos, los hacen sentir tontos, los hacen sentir incapaces por los traumas que cada uno carga”.

Y acerca del caso de Keaton, opinó: “Es un niño valiente, porque además estos niños terminan o suicidándose o agrediendo, qué tal este niño que buleaban en Estados Unidos, que sacó un arma, o sea esa no es la solución, la solución está en qué clase de seres humanos nosotros hacemos”.

La también actriz quedó impresionada por la violencia que se vive a diario, incluso en las redes sociales: “En las redes de Gabriel Soto, en las redes de Irina, bueno a Marjorie, no sabes, la gente que defiende a uno o al otro, a Julián, unas agresiones de que señoritas por favor tengan ustedes su propia vida, o sea ustedes traten de ser mejores personas, ¿qué ganan ofendiendo a un señor? Si ustedes no vivieron ahí, no estuvieron metidas en su casa, ni en su cama, ni en su historia, al leer esa violencia dices ‘Dios mío qué tristeza, ¿qué va a pasar con nosotros, con la humanidad?’”.

Y es justamente en las redes, para ser más específicos en YouTube, donde les recordaron a las conductoras un par de ocasiones en las que no fueron tan empáticas: “Me parece que se olvidaron en cuestión de segundos que el ‘hombre’ que dio la nota del divorcio del papá de Ricky Martin, le hizo bullying diciendo que probablemente se divorció porque salió del clóset, y por supuesto todos se rieron y hasta sus comentarios hicieron, especialmente Paul Stanley”.

“Montón de hipócritas, comiencen ustedes a dar el ejemplo y no hagan comentarios burlones sin sentido alguno, ¿de qué están entonces hablando?”, “y si Yuri piensa diferente ¿por qué no la respetaste?”, “cuidado se muerden la lengua Gali y Andrea”, comentaron algunos otros usuarios.

Entre otros comentarios, también los usuarios escribieron: “¿Que fácil es hablar, lo difícil es actuar con nobleza, ¿verdad?, me recordé cuando Galilea se carcajeó de una manera tan irrespetuosa con la cubana, una muy hermosa mientras daba la nota, hasta recuerdo que escribí ‘que falta de respeto de Galilea’, también cuando no dejó dar la nota a Shanik y se burló y carcajeó de ella, Shanik tuvo que salirse del set, etc., etc.”.