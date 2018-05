#MichaelVictor se quizo tirar de la cuna 😱 y aunque me hubiera gustado dejársela por más tiempo, tuve que tomar la decisión. Y….después del cambio de la cuna a una cama de Niño o toddler bed, mas o menos así fue que pasamos la noche…con la diferencia de que en vez de mi, era #MichaelVictor que estaba de fiesta. 🤪. Así es…se levantó desde las 2 AM hasta las 6 AM. No quería dormir en su camita. De esta manera empezamos la nueva etapa. Cualquier consejito es más que bienvenido. Espero sus comentarios. 🤓. Feliz día ! #TeAmoMVP💙 #DiosTeBendiga🙏🏼 #GraciasDios🙌🏼

A post shared by Lourdes Stephen (@lourdesstephen) on May 23, 2018 at 9:29am PDT