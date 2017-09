Tras sismo, nieta de Bárbara Mori se queda sin casa (FOTOS)

Cuando Natalia Subtil estaba bañando a su hija Mila, la tierra comenzó a temblar y apenas le alcanzó para agarrar una toalla y cubrirla para bajar los seis pisos de su edificio, mientras todo se caía a pedazos a su alrededor.

La expareja del hijo de Bárbara Mori, Sergio Mayer Mori, contó su experiencia con una foto que compartió a través de su cuenta de Instagram: “La estaba bañando, como hago todos los días, y de repente empieza el temblor. Agarro una toalla, la cubro e intento abrir mi puerta. No podía. El edificio se estaba cayendo. Lloré. Grité. (Finalmente) pude abrir la puerta, salí y empezó la locura de bajar seis pisos con mi bebé en los brazos”.

En medio de la desesperación, la modelo brasileña encontró a un joven que también huía del edificio: “Yo le rogaba por ayuda. Ayúdame. Y seguía gritando en su oído y él me seguía ayudando. Bajé las escaleras con mucho miedo. Todo mi edificio se estaba cayendo”, según agregó en la publicación.

Finalmente Subtil pudo salir del edificio con su hija en brazos y en perfecto estado de salud, salvo una pequeña herida que sufrió en su pie, según People en Español: “Sentí la muerte y pedí a Dios que me diera otra oportunidad. Me abrí mi pie durante lo que pasó. Personas que nunca vi en mi vida me ayudaron, hicieron una curación en mi pie y pude estar un poco más tranquila con mi hija desnuda en mis brazos”.

Su mejor amigo pasó por ella y en lugar de irse a un lugar más seguro, ella prefirió ir a ayudar a los demás: “Fui ayudar a las personas que perdieron sus casas, donando comida y todo mi amor con mi hija en mis brazos, pues yo estaba viva y era lo mínimo que yo podría hacer!”.

A pesar de que ella nació en Brasil, la modelo está muy agradecida con el país azteca: “Gracias México por permitirme vivir de mis sueños aquí, te amo infinitamente y vamos a vencer todo eso, pues el amor es la llave de un mundo mejor!”.

Por último, la exnuera de Bárbara Mori reveló a través de Instagram Stories que aún no había regresado a su casa por sus cosas porque el edificio seguía en malas condiciones.