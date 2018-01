Luego de estar enemistado de Andrea Legarreta por muchos años, Alfredo Adame se vio frente a frente con la conductora.

Y es que Adame fue uno de los invitados especiales para celebrar los 20 años del programa Hoy, en la emisión de este lunes.

Luego de asegurar que a Legarreta “no la conozco y nunca la conocí, no es mi amiga, no es compañera de trabajo y no me interesa, me importa un pepino su vida”, Adame tuvo que sentarse en la misma mesa que la esposa de Erick Rubín y hasta intercambiar palabras y recordar anécdotas de lo que pasaron juntos cuando fueron los conductores estelares de Hoy.



“Para mí fue la aventura más grande de mi vida”, dijo el también actor sobre su permanencia en el programa de Televisa, en el que estuvo durante cuatro años y medio.

Además confesó que era el único que no tenía experiencia en la conducción al iniciar Hoy, “pero lo hiciste todo muy fácil Alfredo, le entraste luego, luego”, le reconoció Legarreta durante la plática que se tornó amena y civilizada, considerando el pleito que supuestamente había entre ambos actores.

#LaEstrellaDeHoy Alfredo Adame (no tiene Instagram) Una publicación compartida de HOY (@programahoy) el Ene 8, 2018 at 8:23 PST



“La verdad de las cosas es que éramos un equipo que nos llevábamos muy bien, nunca hubo desacuerdos”, agregó Adame en otro momento de la plática en la que también estuvieron Raúl Araiza, Galilea Montijo, Jorge ‘Burro’ Van Rankin, Martha Figueroa, Natalia Téllez y Paul Stanley.

Pero si Andrea Legarreta olvidó lo que Adame había dicho de ella en alguna ocasión, parece que los usuarios de Facebook no han ‘perdonado’ al actor.



“Qué desagradable sorpresa prender la tele y ver al patán, pelado que le falta al respeto a las mujeres, el Alfredo Adame, cambio de canal y adiós, a ver a qué hora se va el gü…”, escribió un seguidor del programa en la red social.

“Qué asco que inviten a ese misógino de Adame. ¡Qué horror! Apagué la tv. Muy mala elección invitar a un tipo así”, agregó otro usuario.

Mientras que otros se preguntaron: ¿Y qué hace este patán en la mesa, si no hace mucho habló pestes de Legarreta”, “¿pues no que odiaba a Andrea? Lo que hay que hacer para que la gente no te olvide”.

“Los dos se tiraban con todo, pero él más hacia ella”, “pues quién sabe, pero sí se notó entre ellos un desplante e incómodos, bueno más de este señor”, fueron otros de los comentarios en Facebook.

Y alguien más recordó: “Que cuente cuando le dijo ‘perra’ a Andrea. Y de plano ni se levantó a bailar el ‘famoso felicidades’. ¡Qué flojera!”.



Cabe recordar que, cuando Adame y Legarreta fueron compañeros en el programa de televisión protagonizaron uno de los momentos más bochornosos en la televisión mexicana. Todo ocurrió cuando el actor y la conductora formaban parte de una sección de telenovelas, recreando algunas escenas y fue en ese momento, cuando Adame se dejó llevar por la adrenalina del momento y la llamó “perra” al aire.

Fue tanta la molestia de la conductora de televisión, que cuando el actor mexicano trató de hablar en plena transmisión en vivo, Legarreta le contestó con un tajante: “¡Cállate!”.

Recientemente, Adama dijo Andrea intentó perjudicar su carrera tras el percance: “Sí, lo intentó, pero a mí ni siquiera me despeinó, conmigo no pudo; hizo muchas cosas muy malas, yo de esa gente prefiero no hablar, para mí es inclusive”.