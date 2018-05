La quinceañera más viral de México Rubí Ibarra reapareció en redes sociales después de una larga espera.

La mexicana Rubí había estado ausente de las redes sociales, donde muchos de sus fans llegaron a pensar que la joven se había retirado y había regresado a su pueblo.

Sin embargo la cantante reapareció en Facebook para aclarar qué fue lo que pasó con sus redes.

Buenas noches amigos, aquí feliz porque poco a poco mi sueño va tomando la forma que quiero les dejo algo de lo próximo que viene #contestame #Rubiibarra el video se grabo en #Monterrey ciudad hermosa, compartan y regálenme sus likes 👍👍espero les guste besos 😘😘😘 Posted by Rubí Ibarra G Management on Sunday, April 29, 2018

Resulta que el responsable de que Rubí Ibarra desapareciera del mundo virtual fue exmánager, al menos eso lo dijo ella en un Facebook Live desde un cuarto acompañada de su prima en Monterrey.

Tras meses de ausencia Rubí Ibarra reaparece en redes y confiesa que la hizo alejarse

“Mucha gente me ha dicho qué ha pasado con mis redes sociales, más con la de Instagram, con la que yo estaba verificada no les he querido decir pero ya les voy a decir”, comenzó diciendo la cantante.

“Decidí comenzar desde cero, poco a poco”, dijo.

Continuó: “Mi exmánager, me quitó mi página las que ya estaban verificadas tanto como Facebook e Instagram, me las quitó, se las quedó él, no sé si las borró, las escondió, no sé, el chiste es que ya no aparecen”.

También reveló que su nuevo video “Contéstame” el cual es una balada está próximo a salir al público.

Además dijo que se cortó el cabello porque se lo dejaron muy feo: “me lo dejaorn todo chamuscado, y pues decidió cortármelo pero ya me está creciendo”.

En su nuevo perfil de Facebook sus seguidores le hicieron saber que estaban esperando.

Posted by Rubi Ibarra Garcia on Wednesday, May 16, 2018

“Que bueno que estás de vuelta”, “estás hermosa mi niña”, “estás igualita qué bueno verte”, “lo importante es que estás de regreso”, se puede leer en los comentarios.

