Que triste noticia 💔💔💔nuestros corazones te lloran querido #pepeto vuela alto, vuela libre, vuela en paz. Nosotros siempre te agradeceremos el hacernos reír, llevar a nuestros hogares tanta alegría con tus ocurrencias. #radiorochela ❤️💔#comediante #Venezolano