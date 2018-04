¡Este jueves por la tarde/noche les voy a dar una noticia! Estén pendientes de Facebook Live e Instagram Live (horario por confirmar) pues estaré en Los Ángeles y tendré el gusto de anunciarles algo 😃💜 ¡Feliz martes a todos! ************************** This Thursday I’m gonna be in LA and I will have the joy of sharing something with you on Instagram and Facebook Live 😊💜 Have a wonderful Tuesday everyone!!

