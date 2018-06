¡No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas creaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política. Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, si están siendo tratados mal, si piensan que jamas volverán a verlos… me parte el alma. ¡Esto tiene que parar! 💔 I can’t believe the desperation and the pain these parents are suffering right now! As a mother, I can’t imagine being separated from my children, and not knowing if they are hungry, cold, mistreated or if I will ever see them again. This breaks my heart. It has to stop!

A post shared by Thalia (@thalia) on Jun 19, 2018 at 8:02am PDT