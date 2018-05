A pesar de los problemas que han tenido, la familia Rivera no guarda rencores para Lupillo. Al menos así lo ha dejado ver su sobrina Chiquis, quien al enterarse de la noticia del sorpresivo divorcio de Lupillo, no tardó en demostrarle su apoyo.

Según Univisión, a través de un mensaje de texto la hija de Jenni Rivera le dejó saber al llamado ‘Toro del Corrido’ que podía contar con todos los Rivera.

“Espero que “se acerque con nosotros. Él sabe que tiene una familia que lo quiere. No siempre estamos de acuerdo, como me imagino que él tampoco está de acuerdo con nosotros, pero lo quiero, es mi tío y yo quiero que él esté bien”, dijo Chiquis el sábado poco antes de subir al escenario en un evento en Los Ángeles, California.

Y Chiquis no descartó que el divorcio de su tío, pueda ser el pretexto para una reconciliación con sus las hijas mayores de él, con quienes se han enfrentado en los últimos días a través de las redes sociales.

“Sí me gustaría, somos familia, mis primas, pasamos momentos muy bonitos juntas y no entiendo y me da tristeza pensar tantas cosas y especialmente que se han hecho públicas”, dijo la cantante y empresaria.

Cuestionada sobre si está arrepentida del pleito con sus primas, Chiquis dijo que ella la verdad no hizo nada, “si ellas lo tomaron en otra forma y empezaron a decir cosas de más, eso ya es problema de ellas, pero sí me da tristeza porque son mis primas y espero que no nomás por este problema podamos arreglar las cosas”.

Otros Rivera se manifiestan por divorcio de Lupillo

Gustavo, con quien Lupillo ha tenido fuertes peleas, también se expresó solidario con su “carnal”, al decir que en un divorcio “nadie gana” y le envió muchas bendiciones: “Que le eche ganas, él siempre ha sido fuerte y ojalá que Dios le ayude, que esté con él en todo el camino y también con Mayeli”.

Mientras que el patriarca de los Rivera, don Pedro, quien también ha enfrentado las consecuencias de un divorcio, le pidió a su hijo que trate de arreglar todos sus asuntos directamente con Mayeli y no con abogados, porque al final “ellos se quedan con todo el dinero”.