Muchas han sido las especulaciones acerca de los amores que ha tenido Alicia Machado a lo largo de su vida, pero sobre todo, el hombre con el que concibió a su hija Dinora, de quien habló por primera vez

La Miss Universo de 1996 se sinceró por completo en una entrevista ofrecida al programa Suelta La Sopa, transmitido en Telemundo, donde contó que el empresario Rafael Hernández (padre de Dionara) llegó a su vida justo cuando se encontraba superando fuertes desórdenes alimenticios y problemas económicos que no le permitían tener una vida “normal”.

“Yo quise mucho al papá de mi hija, ese es el hombre que yo conocí, la otra persona yo no la conozco, las cosas que el padre de mi hija puede hacer ilícitamente no tiene nada que ver conmigo, no sigo enamorada de él pero me duele por mi hija, yo le tengo gratitud porque fue un hombre que me ayudó mucho“, dijo.

Al momento de ser interrogada sobre si Hernández se ocupaba de los gastos de la niña, Alicia Machado sostuvo que no, por una decisión que ella misma tomó hace un tiempo dejándose llevar por sus convicciones.

Machado no logró contener las lágrimas al asegurar que la niña “sabe las verdades que tiene que saber”, tras preguntarle acerca de la relación que mantienen tanto ella como su pequeña, de casi 10 años, junto a Hernández.

“Mi hija va a cumplir diez años y llevamos diez años construyendo una relación entre su papá, Dinora y yo, y en estos momentos de mi vida yo creo que de lo que más me puedo sentir orgullosa es de que a pesar de de toda la tormenta, este tema ya está superado”, afirmó.

Algunos seguidores del programa comentaron que la paternidad de su hija era un secreto a voces: “Con estas declaraciones se confirma que el padre de Dinora es el Indio”, “El Indio tiene todo el derecho de ver a su hija, sea quien sea el señor es su padre”, “La hija se parece todo a ese tal Indio,a Alicia no se parece en lo más mínimo”.