Tras 9 años Lupita D’Alessio le pide perdón a Andrea Legarreta (VIDEOS)

Tuvieron que pasar 9 años para que Lupita D’Alessio le pidiera perdón a Andrea Legarreta. Y es que durante la promoción de su serie de televisión en el programa “Hoy”, aprovechó para limar asperezas con Andrea, aunque no ocurrió lo mismo con Galilea Montijo, a quien también en su momento atacó verbalmente.

“¡Que pena contigo Andreita! ¿Te acuerdas con lo de mi hijo César? Eres un encanto de niña por tu familia, te amo con todo mi corazón. ¡Besos!”, le dijo.

Eso ocurrió al final de la entrevista para hablar de “Hoy voy a cambiar”, que iniciarà en México por Las Estrellas.

Por su parte Legarreta aceptó la disculpa y señaló: “Eres correspondida, Lupita hermosa. Te amamos y te deseamos el éxito que mereces…”.

Todo el conflicto ocurrió en el 2008 cuando se armó la tremenda pelea entre Lupita y las conductoras de Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo quienes comentaron que César, el hijo de Lupita D’Alessio, fue captado vendiendo paletas en la calle para sacar dinero.

Sin embargo a la cantante mexicana le pareció que se burlaron de él y eso la hizo enfurecer. Lupita habló en ese tiempo dio una entrevista al programa de La oreja, que conducía Juan José Origel y les dijo que les sacaría los ojos.

“Andrea, yo a ti te respeto respeta a mi familia y a mis hijos, yo no me meto con tus hijos, y a ti Galilea, mucho menos porque no los tienes, mucho menos puedes hablar. Estar ahí sentada con un micrófono, Andrea, no te da derecho a burlarte de mi hijo de 18 años… yo no me meto con los tuyos. Yo he visto cómo te burlas de mcuhos artistas y también Galilea de muchos artistas, como con doble sentido, estoy hablando de que burlona es Andrea, como cambió esa niña que era ta bonita, te pido por favor qu eno te vuelvas a meter con mis hijos, porque te saco los ojos Andrea, a ti y a todo los que te rodean y a ti Galilea, es una honra que mi hijo tenga ese trabajo”, les dijo en el 2008.

Andrea después dijo que le daba tristeza escuchar hablar así a Lupita, “me parece grave que Lupita D’Alessio me haya amenazado a nivel nacional. Le aconsejo que mejor se acerque a Cristo, porque sé lo que Cristo ha hecho por muchas personas”, dijo en su momento la esposa de Erik Rubín.