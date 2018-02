Muy emocionada del cariñoso recibimiento en Primer Impacto después de 13 años de no estar en ese foro. Gracias a Pamela y Jackie y que grato fue compartir con mis antiguos productores, mi escritora Ibis y el gran equipo que laboramos juntos por tantos años. ✨ • It has been an emotional journey to be received with such love on the set of the show that launched my career #PrimerImpacto. Better yet to spend time with my old team of producers, writers, directors and stylists. Love you guys!

