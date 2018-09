Tragicomedia ‘Cuatro mujeres’ explora la complejidad del mundo femenino

El teatro en español llega a Marietta con el montaje de Cuatro mujeres, divertida y emotiva tragicomedia, escrita, producida y protagonizada por un cuarteto de actrices latinas.

Limara Meneses, Iris Oyola, Lorraine Rodríguez-Reyes y María Eugenia Arboleda son las creadoras y protagonizan Cuatro mujeres, obra de teatro que cuenta la historia de tres mujeres que en plena crisis de la edad media llegan al consultorio de una psicóloga y descubren que ni siquiera ella tiene soluciones a sus problemas.

“Cuatro mujeres es una obra muy liberal, muy moderna, muy de teatro de avanzada donde se debate, se dialoga, se reflexiona y se da en la llaga a muchas del mundo femenino”, explica la actriz y productora cubana Limara Meneses. “Buscan respuestas a la desesperación y andan en la búsqueda de un marido que no llega, de una juventud que se pierde, de un pasado que no vuelve, y de un reencuentro con cada una de ellas”, agrega.

“En Georgia hay un público que necesita reencontrarse con sus raíces, necesita entretenimiento y cultivarse con un poco de arte y cultura en su propio idioma”, Limara Meneses, actriz cubana

Y aunque pareciera que el fuerte drama emocional de la obra desembocaría en solo tristeza y llanto en el espectador no es así del todo, pues gracias al trabajo colectivo de las cuatro actrices, en colaboración con la dramaturga cubana Ona Gutiérrez, que lograron entretejerle a la trama una buena dosis de humor.

“De lo más serio salen las cosas más cómicas. Y, debido a que abordamos los temas con una seriedad tan pero tan estricta, que el público se totea de la risa. La gente se ríe y esto no está concebido para que se rían tanto. Ha habido tantas risas, que hemos tenido que parar en ocasiones para que el público termine de reírse y poder continuar”, dijo Meneses al hablar de la respuesta del público en el debut de la obra en 2017 en la ciudad mexicana de Mérida, Yucatán; y luego en las dos funciones que presentaron en abril pasado en el Teatro Aurora en Lawrenceville.

Meneses agrega que han mejorado su obra gracias a las experiencias obtenidas en los dos previos montajes, y que en ocasión el público podrá deleitase de una obra más pulida en cuanto a diseño de luces, música, y un final más fino.

SIN FILTRO con Limara Meneses:

Sobre su necesidad de hacer arte: “Porque soy parte de una comunidad latina muy grande que cuando le dan un poquito de arte y cultura y al comenzar a saborearlo, se lo quitan. Somos cuatro actrices latinas que estamos haciendo arte y nos lanzamos a escribir y producir con la esperanza de que aparecerán cosas”.

Sobre la reacción del público a la obra: “Una chica dijo: ‘Muchas gracias por traernos una propuesta teatral como esta porque estamos cansadas de ver las misma obras cliché donde las mujeres simplemente somos la ama de casa, la criada, la que cuida los niños o la que es maltratada por los hombres’”.

Cuatro mujeres

Cuándo: 6-14 de septiembre. Jueves a sábados, 7:30 p.m.; domingo, 2:30 p.m.

Costo: $20.

Dónde: Marietta’s New Theatre in the Square, 11 Whitlock Ave., Marietta.

Info: 770.426.4800 y www.theatreinthesquare.net