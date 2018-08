Fabio Melanitto, ex integrante del grupo UFF y ex pareja sentimental de la actriz Ivonne Montero, perdió la vida este miércoles en la Ciudad de México, dieron a conocer diversos medios.

Amigos lamento informarles que la persona asesinada en una agresión directa, esta tarde en la col. Narvarte es El cantante Fabio Melanitto, ex integrante de UFF, y ex pareja de la actriz Ivonne Montero

“Yo creo que si el instinto no te despertó en el momento que tu hija nació, en el momento que viste que tu mujer estaba embarazada, en el momento en que tu hija entró a su primera cirugía, si no te despertó el instinto paternal en el momento en que tu hija estuvo a punto de morir, si eso no te despertó… olvídate, me reservo la opinión”, dijo Ivonne en entrevista para el programa “De Primera Mano”.