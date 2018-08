Ante la insistencia en las redes sociales, Toni Costa reveló el por qué no formó parte de ‘Mira quién baila’.

El esposo de Adamari López quien se recupera de un fuerte golpe sufrido en la pierna durante sus vacaciones, ha formado parte del programa en anteriores ediciones.

En una reciente entrevista concedida a ‘People en español‘, Toni compartió las razones por las cuales prefirió ausentarse del reality de Univisión.

Costa admitió haber recibido gran cantidad de comentarios en sus redes y agradeció el interés y el apoyo brindado.

Expresó: “Ya me di cuenta la cantidad de personas preguntando porqué no estaba este año en la pista de MQB 2018. Agradezco mucho el interés de todos, he visto muchos comentarios y he recibido por privado muchos mensajes, gracias siempre por ese apoyo”.

Toni Costa revela el motivo de su ausencia en ‘Mira quién baila’

Y reveló cuál es el motivo de no participar ni en ‘MQB’ ni en ‘Exatlón’ USA: “Bueno básicamente el hecho de no estar este año en MQB 2018 ni tampoco en Exatlón USA, donde también mostraron el interés en mí, es por mi familia de España”.

El coreógrafo especificó: “justamente tengo a mi familia recién llegada de mi tierra, se quedan más de un mes aquí y no podía irme y no verlos, no compartir con ellos y desaparecer tanto tiempo, no vienen muy seguido y ahora que está todo listo para unas buenas vacaciones agarro y me voy”.

Para concluir agregó: “La familia es lo primero y en este caso no hay proyecto que me separe de ellos”.

De igual manera se confesó fanático del programa y aseguró que le gustaría estar presente en las galas finales.

El padre de Alaïa puntualizó: “Espero que si hay oportunidad, pueda estar en las galas finales”.

También compartió que Greeicy Rendón, Mike Bahía e Irina Baeva son los participantes que le “encantaron” de esta edición.

