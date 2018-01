“Excelente escogiendo esa canción le demuestras al mundo que eres más que un profesional”, le dijeron a Toni Costa al protagonizar un video en el que baila el nuevo tema de Luis Fonsi, ex de su pareja Adamari López.

Y es que el español hizo lo que nadie esperaba y demostró a sus detractores que no guarda rencores. Desde que comenzó su relación con Adamari López, las menciones hacia Fonsi nunca han faltado, por lo que ahora parece dar una ‘cachetada con guante blanco’ al ex de su pareja.

El español se encargó de poner a bailar a todos en Argentina, al ritmo del nuevo éxito de Fonsi y Demi Lovato, Échame La Culpa.

El bailarín parece no tener nada en contra del ex de Adamari, al elegir su canción para protagonizar un video que él mismo dio a conocer a través de sus redes sociales.

Rada Tilly, Argentina fue el escenario que seleccionó el español para mostrar sus mejores pasos de baile junto a un grupo de bailarines, que se encargaron de minuciosamente seguir cada uno de los movimientos del artista.

Lee también: Esposa de Daddy Yankee le manda contundente mensaje tras su derrota en los Grammy

La coreografía, que es integrada por un total de diez personas, ya cuenta con más de 65 mil reproducciones en la plataforma de Instagram y diversos comentarios de los usuarios que reaccionaron rápidamente a la publicación.

Y es que algunos usuarios no estuvieron de acuerdo con el tema musical que seleccionó Costa: “Sé que voy a escucharme mal educada, pero el tema no me gusta mucho y mucho menos el hombre que la canta, no me agrada en lo más mínimo Fonsi”, “me encanta tu actitud, pero lo siento. El tema no”, “todo genial, excepción de la música”.

Mientas que otros usuarios reaccionaron de muy buena manera: “Bellísimo como siempre, cada coreografía hecha con amor y dedicación”, “eres tan bello, soy fan de Adamari, pero ahora también de ti”, “aplaudo el talento y la actitud”, “como siempre todo un profesional y caballero”, “eres tan genuino”, “me encanta cómo disfrutas tu talento”.

Pero no todo fue bueno. Y es que al español lo hicieron enojar con una pregunta. Un fan le dijo: “Tony porque no tienes a Adamari contigo para k haga ejercicio ..”. Por lo que rápidamente le respondió: “@daysiram0416 quien te ha dicho que no hacemos ejercicio?”.

Lee también: Raúl de Molina imita a Zuleyka Rivera en su movimiento de caderas