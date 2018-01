¿Alaïa tiene un hermanito? Eso fue lo que aseguró el esposo de Adamari López, Toni Costa, a través de uno de sus ya acostumbrados Instagram Stories.

Pero las sorprendentes declaraciones del bailarín español solo se trataron de un ‘truco’ muy hábil para conseguirle otra paleta a su pequeña hija.

En los videos cortos se puede observar al esposo de Adamari López conduciendo su automóvil, mientras la adorable Alaïa se encuentra en la parte trasera del vehículo.

Padre e hija disfrutaban de una paleta de caramelo, o como las llaman en la ‘madre patria’ de donde proviene Toni, “chupachups”, algo que Costa se cansó de pedirle a la pequeña que la llamara de esa manera: “¿Esto qué es Alaïa, esto qué es?, venga dilo, no te hagas del rogar, ¿cómo se llama?, corre dímelo, como te enseñó papi, ¿cómo se llama?, chupachups, en España se llama chupachups”.

Entonces el coreógrafo explicó de donde provenían esas deliciosas “chupachups”: “Es que nos la entregaron el correo de regalo y le preguntaron a Alaïa que si tenía un hermanito, y yo ‘sí, sí que tiene’”.

Pero en el video siguiente, Costa, quien conoció a Adamari López en 2011 durante su participación en el programa ‘Mira Quién baila’, aclaró lo antes dicho.

“Aclaro lo de hermanito, he querido decir que ¿si tenía un hermanito para darle otro? (preguntaron en el correo), entonces yo digo ‘sí, sí Alaïa tú tienes otro hermanito, era eso, que si no luego se me confunden”.