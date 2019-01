View this post on Instagram

Aprendiendo algunos movimientos del campeón 🥊 @ivanironboycalderon así vamos calentando para este Domingo y la competencia se poner ardiente en #Miraquienbaila, el reality show numero 1 de la familia Hispana @Univision #MQBAllStars @tonicosta4 😂 @miraquienbaila #MQBClarissa #seguimosadelante #TeamClarissa #clarissamolina #boxing👊 #daleee 🇩🇴🇵🇷