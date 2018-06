Lo sposo! #gameofthrones #iltronodispade #gameofthrones #gameofthronesita #got #iltronodispade #stark #lannister #sansastark #sophieturner #emiliaclarke #daenerystargaryen #maisiewilliams #aryastark #tyrionlannister #peterdinklage #jonsnow #kitharington #georgerrmartin #asongoficeandfire #winterfell #westeros #kingslanding

A post shared by Game of Thrones (@gameofthrones.italy) on Jun 23, 2018 at 8:17am PDT