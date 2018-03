Todo Mal es una de las producciones más recientes en el cine mexicano, que continúa con su racha de obras dedicadas en su mayoría al género de la comedia y cada vez es más recurrente encontrarse en cartelera con una película nacional de humor. Este fin de semana no es la excepción, pues se estrenó ‘Todo Mal’, la nueva película de Issa López, quien nos deleitara hace algunos meses con la dramática ‘Vuelven’.

Del top 10 en la taquilla mexicana del último año, la comedia acaparara ocho lugares, razón por las que se siguen produciendo en cantidades aceleradas diversas películas que buscan conectar con el espectador y sacarle risas; ¿Todo Mal cumple con dicho propósito? Aquí te decimos 5 datos que debes saber:

1. -¿De qué se trata?

Tres primos se ven envueltos en una serie de enredos después de que Fernando decide robar el penacho de Moctezuma que finalmente ha regresado a México con el aval de los austriacos, quienes resguardan nuestro tesoro nacional. La fecha de entrega de este objeto histórico es el mismo día de su boda y todo se complica cuando su novia Viviana no llega al altar. Desesperado, no sabe el porqué lo dejó plantado el supuesto amor de su vida, hasta que ella le manda mensaje diciendo que “hay alguien más”. Ahí es cuando su coraje sale de control y busca vengarse de esta situación, pero con una borrachera encima, decide robarse el penacho y maneja su auto convertible. En este proceso están sus primos Matías, una exestrella del pop y rockero frustrado, al igual que Dante, un “nini” (ni estudia ni trabaja), quien, literalmente, vive en el clóset de su mamá. La tercia tratará de salir adelante de esta situación, no sin antes enfrentarse a ciertos villanos que pondrán en peligro su vida.

2. -¿Quienes protagonizan Todo Mal?

Osvaldo Benavides a quien recordamos como ‘Nandito’ en la célebre telenovela María la del Barrio, quien además es parte de la tan viral escena de ‘la maldita lisiada’; Alfonso Dosal a quien vimos en películas como ‘Hazlo como Hombre’ y ‘3 idiotas’; Martin Altomaro quien protagonizó la serie ‘Soy Tu Fan’ y Marcela Guirado, quien recientemente apareció en la bioserie de Julio César Chávez, ‘El César’.

3. -¿Qué elementos musicales ofrece?

La directora Issa López juntó a su equipo de trabajo y ‘Todo Mal’ tiene un diseño sonoro realizado por Martín Hernández (nominado al Oscar a la Mejor Edición de Sonido por su trabajo en la película Birdman en 2014), y cuenta con una producción que llevó a todo el elenco a trabajar durante seis meses en sus personajes, a través de ensayos y el estudio de cada escena.

4. -¿Hay invitados especiales?

También hacen una participación especial en la cinta, Eduardo España, mejor conocido por su personaje de ‘Doña Margara’ y el actor Sebastián Zurita, a quien recientemente vimos en ¿Cómo Cortar a tu Patán?.

5. -¿Qué busca conseguir la obra?

La cinta aborda de una manera cómica, dramática y hasta romántica, los ideales de los jóvenes de hoy en día pese a los obstáculos que enfrentan.

Todo Mal se estrena en los cines este 16 de marzo, y aquí puedes ver el avance: