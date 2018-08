Todo listo para el estreno de La Voz… México

El próximo domingo 14 de octubre será el estreno de la nueva temporada de La Voz… México, que en su edición 2018 tendrá algunos cambios para ser más atractivo.

Durante la etapa de audiciones de esta temporada, los jueces podrán impedir que sus colegas convenzan a los participantes de unirse a su grupo.

Esta nueva opción será posible gracias a que las sillas de los coaches tendrán tres nuevos botones, para bloquear que un talento sea robado por uno u otro jurado.

De esta manera, la producción apuesta a aumentar la diversión y fomentar el compañerismo, tanto entre los participantes como entre los jueces.

Hoy fue la conferencia de prensa de #LaVozMéxico, que comenzará el 14 de octubre por @Canal_Estrellas. Teniendo el honor de contar como coaches a @maluma, @NataliaJimenez, @Anitta y @_CarlosRivera, bajo la conducción de @lelepons y nuestra conductora digital @OdalysRP.🎙🎶 pic.twitter.com/KtWFE2jAqV — La Voz… México (@LaVozMexico) August 30, 2018

La Voz… México, de estreno

La nueva temporada de la competencia de canto también lucirá caras nuevas en sus protagonistas.

La influencer venezolana Lele Pons será la encargada de conducir el programa, con la esperanza de atraer a nuevas generaciones de televidentes.

Entre tanto, Maluma, Carlos Rivera, la brasileña Anitta y Natalia Jiménez serán los jueces, cuya tarea será seleccionar a las mejores voces de México hasta definir al ganador.

“Es una gran oportunidad para todos nosotros. Es una gran responsabilidad porque encaminamos las carreras musicales de muchos jóvenes que dejan en nuestras manos sus sueños”, declaró Maluma.

Por su parte, Carlos Rivera dio un adelanto de lo que los participantes pueden esperar.

“Estar de este lado me hace tener más empatía para compartir experiencias con los participantes. Pero habrá cosas que no aceptaré y no permitiré las excusas, porque sé cómo es estar en una competencia”, advirtió el ex concursante de La Academia.

La nueva temporada de La Voz… México se estrenará el próximo domingo 14 de octubre, por las pantallas del canal Las Estrellas, de la cadena Televisa.