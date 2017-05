Todo el mundo ‘pistea’: Alejandro Fernández (FOTOS Y VIDEO)

Bastaron dos horas y media de canciones y unos buenos tragos para que Alejandro Fernández terminara “happy”.

Tras la primera de tres presentaciones que El Potrillo dará en el Domo Care de la Expo Guadalupe, salió contento y con ganas de atender a la prensa que lo esperó hasta las 2:37 horas de ayer.

El cantante, de 46 años, se mostró bromista al escuchar, en un celular, un audio en el cual el ex boxeador Julio César Chávez lo saluda y le recomienda no beber más alcohol.

“A pistear todo mundo se pone, no se pongan de fresas, cab… O sea, no me ma…”, dijo El Potrillo, quien también mandó un mensaje a Chávez.

“Dile que no se ponga a pistear él”, bromeó el intérprete, quien varias veces ha sido captado con alguna copa de más.

Aclaró que siente un gran respeto y admiración por Chávez.

“Al papá (Julio) lo amo. Le mando mil besos, lo adoro. ¿Sabes? Es mi ídolo, es amigo de mi papá (Vicente Fernández) y lo quiero muchísimo”.

Sobre la salud de Chente dijo que se encuentra bien, sin dar más detalles.

En la charla con la prensa, de dos minutos, salió a colación el nombre de Luis Miguel, a quien demandó por una gira que iban a compartir en 2016 y por la cual, se dice, le dio un adelanto de 7 millones de dólares.

Antes de responder, Alejandro lo pensó muy bien, o, mejor dicho, lo meditó: respiró profundamente, juntó las manos y las pegó a su nariz, para después simular una posición de yoga.

“Nama…”, dijo, para corregir su frase y en broma exclamó: “Ooommm… ¡mamasté!”.

Como buen aficionado al futbol, sabía de la final que jugarán hoy Chivas y Tigres, y aunque es tapatío y apoya al Atlas, no tiene favorito.

“No tengo pronósticos, porque yo no le voy ni a las Chivas ni a Tigres”, respondió, arrastrando las palabras.

Bañado en sudor, se mostró contento por la respuesta del público regiomontano.

“Increíble, siempre que vengo a Monterrey me encanta, ¡y lo que me falta!”, expresó, “es la primera vez, en muchos años que no tengo un palenque, que hago tres noches”.

Siempre complaciente

Alejandro llegó enjundioso, complaciente y con muchas ganas de “matar” a los fans con sus éxitos.

El Potrillo dio el primero de tres conciertos a partir de las 0:11 horas de ayer ante un sold out de 6 mil asistentes.

Con ocho músicos y 11 mariachis, brindó “Ay, Amor”, “Que Seas Muy Feliz” y “Si Tú No Vuelves”.

“Pasen una noche muy agradable, espero que olviden todos sus problemas, que la pasen increíble”, dijo.

La invitación fue una orden para que cantaran a grito abierto “Mátalas”, “Loco”, “Estuve” y “Hoy Tengo Ganas de Ti”.

Tras quitarse el saco y moño de su traje de charro, bromeó.

“Está haciendo mucho calor”, comentó, sonriendo, “al rato me quito los pantalones”.

Los gritos de las presentes de inmediato hicieron retumbar el Domo.

La velada parecía terminar a las 2:00, cuando dejó el redondel, pero el griterío lo hizo volver para cantar otros 30 minutos éxitos de su padre: “Las Llaves de Mi Alma”, “Maldito Amor”, “Mujeres Divinas”, “Hermoso Cariño”, “Estos Celos” y “Acá Entre Nos”.