View this post on Instagram

The face of a hero. Kendrick Castillo 18, who was shot a killed at STEM school Highland Ranch in Colorado, would be graduating in 3 days. Instead his family will be planning his funeral. Kendrick is being called a hero by his classmates. He lunged toward the shooter shortly after he pulled out the gun, giving students time to run or hide. #RIP 🙏🏼 / Kendrick Castillo de 18 años se estaría graduando en 3 días, sin embargo ahora su familia planea su funeral. Perdió la vida al lanzarse contra el atacante en su escuela en Colorado, salvando así la de muchos de sus compañeros quienes hoy lo llaman un héroe. #QEPD