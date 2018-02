Con un par de copas de más es como se puede observar a las tías de la empresaria Kenia Ontiveros en un reciente capítulo de ‘Larrymania’.

Yolanda, es el nombre de una de las familiares de Kenia quien como pudo narró cómo la corrieron del área VIP del bar que se encuentra en el hotel en el que se hospedan.

“No pues ahí fui al VIP y me corrieron, me dijeron: ‘las de amarillo (pulseras del hotel) no tienen que estar aquí’, pero pues ya me había tomado seis cervezas eso ya me valía ma….”.

Kenia escuchaba atenta la historia de su tía, hasta que Larry interrumpió: ¿Y su familia donde está?, a lo que una feliz Yolanda respondió: “Sabrá Dios, ¿Cuál?, ¿Quién?, Yo venia con alguien, pero no me acuerdo con quien”.

“Creo que a Perris ya le tienen que quitar el alcohol por que se le está subiendo muy rápido, pero antes me voy a tomar una cerveza con ella para brindar”, comentó Ontiveros.

Y Larry opinó: “Kenia en pocas veces la he visto borracha, en esta ocasión anda entradilla, como que se quiere animar a tomarse un trago, se vale”.

Tras el gesto de Kenia para brindar, su tía Yolanda le aconseja a Larry: “Dele compadre, dele va a estar dispuesta a todo también al rato”, a lo que rápidamente y en tono de broma Hernández por medio de su celular ordenó: “Freddy ocupo que vayan y me compren dos botellas de Buchanans, o me las consigan por aquí”.

Para algunos usuarios la actitud tomada por Larry fue la correcta: “Eso Larry tú muy bien, que padre que también dejes ser a Kenia, además una vez al año no hace daño”, “Qué divertido, así debe ser y no amargarse compa Larry”.